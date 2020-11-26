ФОТО. Бриллианты, сапфиры и турмалины. Как выглядит самая дорогая сумка
Foto: Instagram/boarinimilanesi

Люксовый итальянский бренд Boarini Milanesi выпустил сумку, которую журналисты признали самой дорогой в мире. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Lenta.ru.

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Речь идет о сумке Parva Mea из крокодиловой кожи с 10 бабочками из белого золота, которые украшены бриллиантами, а также сапфирами и турмалинами. Общий вес драгоценных камней составляет более 130 карат. Вдобавок изделие оснащено застежкой с бриллиантовым паве.

Согласно материалу, в продаже появится всего три роскошных сумки, на изготовление каждой из которых требуется тысяча часов работы. Стоимость вещи будет составлять 5,3 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что марка пожертвует 711 тысяч фунтов стерлингов с продажи каждой сумки организациям, деятельность которых направлена на очищение морей от пластика.

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Публикация от BOARINI MILANESI (@boarinimilanesi)

По словам сооснователя бренда Маттео Миланези, упомянутая сумка — это дань уважения его отцу, которого он потерял, когда был подростком. При создании аксессуара дизайнеры также вдохновлялись воспоминаниями о времени, проведенном на море. Они решили создать сумку, чтобы привлечь внимание к охране окружающей среды.

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DELFI Woman

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