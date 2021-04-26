ФОТО. Десять самых ярких нарядов на церемонии вручения "Оскара" в 2021 году

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Американской киноакадемии. По традиции, после ее завершения обсуждают не только тех, кто получил заветные статуэтки, но и тех, кто своим нарядом на красной дорожке привлек наиболее пристально внимание.

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Фильм "Земля кочевников" получил "Оскара" как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Подробнее о лауреатах вы можете узнать здесь.

Несмотря на то, что церемония была организована с соблюдением разных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, она стала местом встречи многих представителей киноискусства и предоставила возможность покрасоваться в ярких нарядах. Таблоид People выделил 10 следующих платьев.

Виола Дэвис выбрала для церемонии белое платье дизайнера Александра Маккуина с сумочкой от Джимми Чу.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Кэри Маллиган в своем наряде блистала в прямом смысле этого слова — над платьем работал Дом моды Valentino.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Зендея появилась на красной дорожке тоже в платье от Valentino, выбрав в качестве украшения ожерелье стоимостью шесть миллионов долларов США.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Реджина Кинг предстала перед публикой в светло синем платье от Louis Vuitton — облегающий наряд сшит из сатина и украшен драгоценными камнями.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Андра Дей пришла в платье, которое придумала дизайнер Вера Ванга. Сексуальный образ подчеркивается украшениями стоимостью в два миллиона долларов.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Риз Уизерспун решила посетить церемонию в красном платье от Дома моды Dior.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В свою очередь Марго Робби предстала в серебряном платье от Chanel. Сумочка и украшения — того же бренда.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Одним из ярчайших образов эксперты моды назвали выбор Анджелы Бассетт — ее красное платье с оголенными плечами и большими рукавами. Наряд дополнили украшения от Chopard.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Мария Бакалова предстала в образе принцессы — для молодой актрисы это первый выход на церемонии вручения "Оскара". Ее платье сшито в Louis Vuitton.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Певица H.E.R. вместо платья предпочла выйти в свет в эффектном брючном костюме.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Далее — приглашаем вас на виртуальную прогулку, чтобы получше рассмотреть все наряды гостей церемонии!