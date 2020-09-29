ФОТО. Дизайнер нашел замену живым моделям на показе из-за коронавируса

На Неделе моды в Милане креативный директор итальянского бренда Moschino нашел замену живым моделям и отправил вместо них на подиум кукол-марионеток. Об этом сообщает The Sun.

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Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на показах ввели ограничения и новые правила проведения. В частности, во время мероприятий должно соблюдаться социальное дистанцирование. В связи с этим дизайнеры организовывают модные шоу в новых форматах. Например, показ Moschino прошел в виде кукольного спектакля, на котором не было ни одного человека.

Так, моделями стали марионетки, а гостями — куклы-двойники известных лиц, созданные знаменитым американским кукловодом Джимом Хенсеном.

Среди манекенов были замечены главные редакторы американского и британского журнала Vogue Анна Винтур и Эдвард Эннинфул.

По информации издания, на создание новой коллекции дизайнер Moschino Джереми Скотт вдохновился разными десятилетиями XX века.

В линейку вошли коктейльные и бальные платья, брюки и рубашки с ажурными воротниками и рукавами, выполненные в золотом, голубом, салатовом, розовом и черном цветах. Некоторых марионеток нарядили в меховые накидки и жилеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 27 Сен 2020 в 2:22 PDT

"Как бы мне ни нравилось работать с марионетками и как бы я ни гордился этим шоу, я скучаю по работе с реальными моделями и той энергии, которая исходит от живой аудитории", — поделился Скотт в интервью с журналистами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 28 Сен 2020 в 10:58 PDT