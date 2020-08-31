ФОТО. Для мужчин изобрели новую модель купальника
Foto: Instagram/eatmynews

Мужчины из Канады создали новый дизайн купальника и запустили собственный бренд Brokini. Об этом сообщает Led Bible.

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Чад Саско (Chad Sasko) и Тейлор Филд (Taylor Field) из Торонто изобрели "бикини для мужчин", которое, по их мнению, является "революционным среди купальных костюмов".

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

Оно представлено на сайте марки в двух расцветках: голубой с принтом в виде ананасов и белый с рисунками в виде фламинго.

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Публикация от Mento Mele Apana (@meleapana) 26 Авг 2020 в 10:50 PDT

Стоимость комплекта составляет 45 долларов.

На сайте Brokini Саско и Филд написали, что в юношестве относились к учебе несерьезно и большую часть времени тратили на развлечения и игры. Позже молодые предприниматели поступили в бизнес-школу и открыли свой бренд, но из-за отсутствия таланта "застряли в бизнесе, который теряет деньги". "Мы надеемся, что Brokinis однажды станут настолько успешными, что нам удастся покрыть массовые убытки", — добавили они.

В январе дизайнер отправил на подиум мужчин в бикини. Речь идет о французском модельере и основателе одноименного модного бренда Людовике де Сен-Сернине (Ludovic de Saint Sernin). На кадрах, размещенных в сети, видно, как чернокожий мужчина дефилирует перед зрителями в черном топе от купальника с маленькими треугольными чашками.

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DELFI Woman

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