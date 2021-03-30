ФОТО. Экологично и модно: как выглядят пальто, шубы, куртки и шляпы из конопли
Foto: Instagram/devohome_hemp

Под давлением защитников животных и экоактивистов все больше модных брендов отказываются от натурального и искусственного меха. Альтернатива есть — мех из конопли, пишет портал Euronews.

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Изделия из конопляного меха теплые и "дышащие". Они пахнут травой и мягкие на ощупь. Основательница фирмы DevoHome Оксана Дево говорит, что такой мех и в носке ведет себя превосходно. Но есть и другие плюсы.

"В чем отличие конопляного меха от синтетического? Все очень просто. Это материал растительного происхождения, полностью биоразлагаемый, причем довольно быстро. Новинка — конопляный мех на хлопковой основе", — рассказывает Оксана Дево.

Техническая конопля, из которой производится текстиль, выращивается без пестицидов и гербицидов.

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Публикация от Oksana Devoe (@devohome_hemp)

"Этот материал очень приятный на ощупь, когда с ним работаешь, кроишь, или шьешь. Такое ощущение, что он не вызывает аллергию, как синтетика. Разница большая. Получаешь эстетическое удовольствие от работы с этой тканью", — делится своими впечатлениями портниха Галина Зельдич.

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Публикация от Oksana Devoe (@devohome_hemp)

Компания DevoHome сотрудничает с украинскими дизайнерами и предлагает клиентам пальто, шубы, куртки и шляпы.

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Публикация от Oksana Devoe (@devohome_hemp)

Экологически чистый материал произвел фурор на подиумах Украинской недели моды.

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Публикация от Oksana Devoe (@devohome_hemp)

"На самом деле, глобальный тренд — так называемая круговая мода. Речь идет об использовании имеющихся в наличии ресурсов и материалов как можно большее число раз. Конопля обладает всеми характеристиками для замкнутого цикла производства", — отмечает глава департамента по связям с общественностью Ukrainian Fashion Week Дарья Марусик.

Круговая модель позволяет уберечь от загрязнения окружающую среду. Что касается конопли, в будущем она вполне может полностью заменить животный или синтетический мех.

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DELFI Woman

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