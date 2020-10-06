ФОТО. Gucci выпустил платье для мужчин за 1900 евро
Foto: Instagram/Gucci.com

Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Стоит такой наряд 1700 фунтов стерлингов или 1900 евро. Об этом сообщает Daily Mail.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность".

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от TheHomeGround (@thehomegroundasia) 6 Окт 2020 в 4:01 PDT

Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов (около 1650 евро).

Ранее Gucci в рамках той же коллекции презентовал "грязные" джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. Стоимость такой вещи на сайте марки составляет 600 фунтов стерлингов (около 700 евро).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maybella Boma (@maybelle_boma) 21 Сен 2020 в 1:25 PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

1

Source

DELFI Woman

Tags

Мужчины Одежда
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Что привезти на память из Вентспилса
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя