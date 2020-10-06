ФОТО. Gucci выпустил платье для мужчин за 1900 евро

Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Стоит такой наряд 1700 фунтов стерлингов или 1900 евро. Об этом сообщает Daily Mail.

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Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность".

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TheHomeGround (@thehomegroundasia) 6 Окт 2020 в 4:01 PDT

Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов (около 1650 евро).

Ранее Gucci в рамках той же коллекции презентовал "грязные" джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. Стоимость такой вещи на сайте марки составляет 600 фунтов стерлингов (около 700 евро).