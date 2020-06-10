ФОТО И ВИДЕО. Первый день Estonian Fashion Festival 2020: мода, танцы, кино и социальная дистанция

C 10 по 12 июня пройдет Estonian Fashion Festival — Eff. Объединяющий три уникальных показа, в этом году Eff проходит без зрителей, но его сможет увидеть еще больше людей из Эстонии, Литвы и Латвии благодаря Delfi TV каждый день в 19:00. Во время прямых включений свои авторские работы представят 30 модных дизайнеров.

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10 июня 3-х дневный Estonian Fashion Festival 2020 открыло представление Mood-Performance-Tants на Aparaaditehas.

В этом году Mood-Performance-Tants более тесно связывает молодое искусство моды с танцами и киноискусством и выпускает серию из 9 короткометражных фильмов в виде 30-минутного спектакля. Все фильмы основаны прежде всего на концепции модных коллекций, но не забывают упомянуть актуальную сегодня социальную дистанцию. По словам главного продюсера Mood-Performance-Tants Керли Йыги, новый подход очень хорошо принят: "Используя возможности, присущие киноискусству, мы можем позволить зрителю приблизиться к миру мышления художников".

10 июня в рамках Mood-Performance-Tants свои работы продемонстрировали:



Victoria Käesel

Katry Mets

Kirke Talu

Marili Järv

Susanna Belinda Kõgel

Lisette Sivard

Mariliis Niine

Kaire Avi-Kinnunen

Annika Kiidron

Смотрите трансляцию в записи по этой ссылке.

Программу на 11 и 12 июня можно увидеть ЗДЕСЬ.