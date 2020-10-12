ФОТО. Как менялся дресс-код экипажа airBaltic в течение 25 лет
Foto: Instagram/airbaltic

В честь своего 25-летия национальный авиаперевозчик airBaltic подготовила материал о том, как на протяжении этого времени менялся фирменный стиль пилотов и экипажа в целом. Для создания уникального образа компания обращалась к ведущим латвийским дизайнерам — Сонита Павулиня, Наталия Янсоне и Давидс.

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1995 год

Первые бортпроводники airBaltic в 1995 году были одеты в простые черные юбки и жакеты. Эта униформа создавалась совместно со Scandinavian Airlines, поскольку изначально компания была совместным предприятием Scandinavian Airlines и латвийского государства.

1999 год

Уникальная униформа airBaltic была разработана в 1999 году и представлена широкой аудитории на большой сцене Латвийской национальной оперы. На тот момент логотип компании был голубого цвета с синими квадратами.

2002 год

ФОТО. Как менялся дресс-код экипажа airBaltic в течение 25 лет
Foto: Publicitātes foto

2004 год

Следующие значительные изменения произошли в 2004 году, когда авиакомпания разработала абсолютно новый бренд в салатово-зеленом цвете.

2007 год

С тех пор дизайн униформ менялся в среднем каждые четыре — пять лет.

2008 год

2015 год

2018 год

Источник фото: 25years.airbaltic.com

Сегодняшняя униформа выполнена в темно-синем и салатовом цвете — корпоративных цветах airBaltic.

Члены экипажа предложили свои эскизы и описания новой униформы, после чего модельер Инесе Алхимовича объединила несколько лучших идей, разработала несколько вариантов и изготовила образцы униформы, которые позже были испытаны в реальных полетах.

На их основе была подготовлена уже окончательная версия новой формы. Ранее пилоты airBaltic носили черную форму, а бортпроводники — темно-синюю, но начиная с 2018 года вся команда работает в форме одного цвета.

Поскольку становится все больше пилотов женщин, специально для них была разработана более женственная версия новой униформы.

ФОТО. Как менялся дресс-код экипажа airBaltic в течение 25 лет
Foto: Instagram/airbaltic
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