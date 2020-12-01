ФОТО. Как одеваться в декабре: 31 идея на каждый день
Foto: instagram.com/iambeauticurve/fashioncanadians/walkinwonderland

Осень в свой последний день преподнесла красивый подарок — выпал первый снег. Несмотря на то, что он уже растаял, не стоит прятать слишком далеко зимнее пальто, поскольку по прогнозам синоптиков на этой неделе температура воздуха может снизиться до -9 градусов. Так что, скорее всего, нас ждут холода, ну а уж в чем сомневаться точно не приходится, так это в том, что впереди новогодние праздники.

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Кто бы еще год назад мог подумать, что неотъемлемой частью гардероба станет маска. Причем на данный момент за отсутствие подобного аксессуара вполне можно получить реальный штраф. Так что ищите те маски, в которых будете чувствовать себя в безопасности и в то же время стильно. Кстати, здесь мы показывали, как выглядит самая дорогая маска в мире, а есть и такая, да, да.

Кроме того, появилась новость о том, что Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки. Правда, изготовлены они будут в единственном экземпляре. Впрочем, перчатки — это то, о чем сейчас также стоит позаботиться, поскольку на улице становится все холоднее.

Еще один важный аксессуар — это сумки. Если вы готовы в них инвестировать, то в этом сезоне две интересные красотки могли бы пополнить вашу коллекцию. Подробнее о них в этой статье рассказала стилист Кристина Приданова.

Однако в качестве подарка на предстоящие праздники многие заинтересованы получить совсем не сумку, а новую пару обуви. О том, какую именно, выяснила шведская компания Klarna.

Также обратите внимание на то, что сейчас снова стало модно носить классические мужские галстуки. Чаще всего женщины сочетают его с рубашками, брюками, пальто, пиджаками и лоферами, но его можно носить и с жилетами, платьями, джинсами и туфлями на каблуке.

Несмотря на то, что поводов выйти в свет становится все меньше, это явление временное. К тому же, совсем скоро праздники, а это значит, что у нас будет хороший повод принарядиться, даже если после этого придется остаться дома. Настроение создаем мы сами, в том числе выбирая свой гардероб. В домашней одежде очень удобно, но все-таки по возможности мотивируйте себя переодеваться и тем самым открывать для себя источник энергии.

Начинается волшебный зимний месяц. Пусть он будет наполнен красотой во всем! Далее для вашего вдохновения стильные комбинации на каждый день.

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A post shared by by Anh (@9to5chic)
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A post shared by by Anh (@9to5chic)
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