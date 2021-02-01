ФОТО. Как одеваться в феврале: 28 идей на каждый день

Многие уже забыли, какой снежной бывает зима, с удовольствием рассказывая и показывая в социальных сетях о том, как катаются на лыжах, санках, гуляют по лесу или вдоль моря. Наконец-то пригодился весь ассортимент зимнего гардероба. Официально начинается заключительный месяц нынешней зимы. Предлагаем вам несколько идей для вдохновения, как провести его стильно!

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Переход в 2021 год стал своеобразной психологической отметкой: кажется, что пандемия вот-вот отступит, и все, наконец, вернется в норму. На это очень надеются и в мире моды, который особенно пострадал наравне с индустрией развлечений, ресторанным и туристическим бизнесом. В минувшем году многие дизайнеры ставили на паузу выпуск коллекций или отказывались участвовать в Неделях моды.

Во многих странах, в том числе и в Латвии, остаются в силе многие ограничения: нужно носить маски, нельзя ходить по магазинам (только онлайн), но и посещать различных специалистов, работающих в сфере красоты. Неудивительно, что уже появились шутки относительно того, как женщины будут выглядеть после пандемии. В какой-то степени пандемия, конечно, принесла женщинам передышку от ожиданий общества относительно внешнего вида. Многие проводят время дома, меньше общаются лично и больше в Zoom, и в той же мере адаптируются и их бьюти-ритуалы и выбор одежды.

Впрочем, историк моды Тим Ильясов уверен, что по окончании пандемии в моду войдет "новая нарядность". "Учитывая циклы моды, которые всегда идут по принципу антагонизма, мы должны прийти к идее новой нарядности и нового гламура, — объяснял Тим Ильясов. — В силу того, что последние пять лет была популярна идея антимоды, антигламура, "ugly fashion" — уродливой моды — теперь в стиле будут преобладать изящность и элегантность".

Дизайнеры надеются, что в ближайшее время мы скинем маски и переоденемся из теплого и уютного в красивое, в том числе и мужчины. В новом сезоне им предлагается смелее относиться к своему гардеробу. Модельеры, представившие тем или иным способом свои коллекции на зиму 2021 года, явно это продемонстрировали. Даже консервативные бренды предлагают носить то, на что еще несколько лет назад обычный потребитель не решился бы.

Что касается обуви, то, казалось бы, очевидным выбирать что-то, в чем будет тепло и комфортно, но на улицах по-прежнему можно встретить молодых людей, которые демонстрируют обнаженные щиколотки при минусовой температуре. Обратите внимание, что голые щиколотки уже не в моде! Но если вы не готовы на зиму расстаться с кроссовками и хотите подчеркнуть, какие они у вас крутые, то сделайте акцент на носках. Подробнее об этом мы рассказывались здесь.

Далее предлагаем вашему вниманию идеи для вдохновения, как провести последний месяц этой зимы красиво и стильно!