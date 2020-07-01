ФОТО. Как одеваться в июле: 31 идея на каждый день

Ах, лето! Согласитесь, в этом году оно превзошло все наши ожидания, а впереди еще целых два месяца. Будем надеяться, что они будут не менее теплыми, солнечными с передышками на освежающую прохладу и позволят "выгулять" все свои стильные наряды.

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После того, как в Латвии была отменена чрезвычайная ситуация, многие смогли вернуться работать в офис. Все это совпало с жаркой погодой. Но как бы не хотелось в такие дни оголиться, всегда стоит помнить о том, что следует придерживаться правил корпоративного стиля. Да, он все чаще становится более свободным, тем не менее конкретно выбор подходящей одежды для жаркого дня может оказаться хлопотным, поэтому здесь вы можете найти шесть советов, которые помогут упростить этот процесс. Дополнительно по этой ссылке вы найдете информацию о том, в чем точно не стоит ходить в офис в знойные дни.

Эпидемия коронавируса изменила многие привычные вещи, что обсуждалось в рамках первой в Балтии цифровой конференции по вопросам моды.

Например, обязательное ношение масок напомнило о том, что вместо них можно использовать стильный платок, а итальянский Vogue вскоре анонсировал платки как модные головные уборы для мужчин на лето 2020 года. О том, почему этот аксессуар столетиями остается в тренде, мы рассказывали в этой статье.

В свою очередь вернулся в моду популярный в 90-х аксессуар, а именно — разноцветные заколки в виде бабочек.

Выбирайте, что нравится именно вам! Пусть июль вдохновит вас на новые стильные комбинации и продолжит согревать своим теплом!