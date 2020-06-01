ФОТО. Как одеваться в июне: 30 стильных комбинаций — идеи на каждый день
Foto: instagram.com/karinastylediaries/kristinrosedavis/walkinwonderland

Первая половина этого года выдалась, мягко говоря, необычной. Но вот эта странная весна наконец-то закончилась. Причем май в Латвии был самым холодным с начала 21-го века. Каким будет лето, никто не знает, но определенно каждый из нас надеется на то, что будет легче и теплее. Первый день уже оправдывает эти ожидания, а значит, можно обновлять гардероб.

Согласитесь, три месяца карантина повлияли на наше отношение к своему внешнему виду, одежде, прическам и макияжу. Однако ограничительные меры постепенно ослабляют и можно уже постепенно вылезти из пижам и растянутых футболок и наряжаться не только для того, чтобы прогуляться с собакой и выкинуть мусор. Вот только выйдем мы из карантина, по мнению стилистов и историков моды, совсем другими людьми. Какими именно, Woman рассказывал здесь.

Пандемия Covid-19 не только изменила наше отношение к внешнему виду, но и принесла с собой новые тренды. Один из них — комплект, состоящий из купальника и защитной маски. Он получил название "трикини".

В любом случае врачи-дерматологи напоминают о необходимости летом использовать головной убор, солнечные очки, легкую одежду и солнцезащитный крем на все открытые части тела. Не допускайте появления солнечного ожога и проходите регулярную проверку кожи у специалиста. Это очень важно, поскольку рак кожи можно выявить еще на нулевой стадии и вылечить его. Подробнее о рекомендациях специалистов в этой связи Woman писал в этой статье.

Но это еще не все. Официально признано модным то, что раньше считалось возмутительной ошибкой — сочетать сандалии с носками. Да, да, вы все правильно поняли. Теперь так не только можно, но и нужно ходить, если хотите быть стильными. К слову, здесь мы рассказывали, как выбрать подходящую по размеру обувь и не ошибиться с ее формой.

Пусть первый летний месяц 2020 года сохранит в вашей памяти только теплые воспоминания! Ловите вдохновение создавать стильные комплекты, чтобы ворваться в это лето!

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