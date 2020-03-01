ФОТО. Как одеваться в марте: 31 идея стильных комбинаций на каждый день
Foto: liketoknow.it/krystin_lee

Февраль, который начался с проливного дождя, а закончился снегом, передал эстафету марту. Чего ждать от первого весеннего месяца трудно сказать, поскольку он всегда непредсказуем, а уж в свете того, как меняется климат, вообще непредсказуем. Но в любом случае это уже весна, а значит пора к ней хорошенько подготовиться.

Сейчас набирает обороты долгосрочная мода — это когда вы купили ту платье, брюки или куртку и носите ее максимально долго. Если вам нравится такая идея, но хочется всегда быть стильной и в тренде, то есть вещи, которые могут храниться в гардеробе долго и при этом оставаться актуальными. Фешн-стилист Светлана Ёдчика специально для DELFI Woman составила ТОП-5 вещей, на которые советует не жалеть денег, напоминая, что стоимость каждой из них зависит не только от цены, но и от количества раз ваших выходов в ней. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Многие из вас наверняка делают покупки в магазинах масс-маркет, поскольку это очень доступно, но и в них нужно уметь выбирать, потому что 80% — 90% коллекций откровенно некачественные вещи: они плохо сидят, не держат форму, коряво сшиты, теряют вид после первой стирки, а иногда еще до нее. Чем же отличаются оставшиеся 10-20%, в этой статье рассказала стилист Кристина Приданова.

Также предлагаем вам заглянуть в свой шкаф и убедиться, что ваша одежда не говорит о том, что вы неуверенная в себе женщина. О том, по каким признакам это можно считать, мы писали здесь.

Предлагаем для вашего вдохновения, какими стильными комбинациями может запомниться март 2020 года. В воздухе уже пахнет весной, дышите глубже и наслаждайтесь жизнью!

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A post shared by FASHIONPUGLADY BY JAQUELINE (@fashionpuglady) on Jan 14, 2020 at 10:58pm PST
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A post shared by Tessa Lindsay Garcia (@tessalindsaygarcia) on Jan 8, 2020 at 1:21pm PST
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Aggressively colour coordinating since '91 😎👏🏻💕📸 @adwal280
A post shared by Ella Catliff (@lapetiteanglaise) on Dec 22, 2019 at 10:40am PST
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Weekend #ootd! Linked this look on the @liketoknow.it app, also tagged the brands. Meant to post this photo last night, but had the craziest baby scare, so ended up falling asleep really early. Does this happen to any other pregnant moms…you forget you're pregnant?! It's both a blessing and a curse, but I'll try to pick up really heavy boxes, move furniture, list goes on. Last night I tried to close one of our windows and if you live in nyc, you know some of these windows take superpowers to close. After I spent a good five minutes huffing and puffing trying to close it, I got the worst abdominal pain, almost paralyzing. I haven't felt that level of pain since going into labor with Sebastian. After a while, the pain subsided, but it was really frightening. It made me really think about slowing down while pregnant. #nyc #maternityfashion
A post shared by Olivia Jeanette (@oliviajeanette_) on Dec 28, 2019 at 6:49am PST
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A post shared by Suburban Faux-Pas by Krystin (@krystin_lee) on Jan 29, 2020 at 5:42pm PST
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A post shared by KATIA HANINE (@lapiz_of_luxury) on Jan 28, 2020 at 5:09am PST
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