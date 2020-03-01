ФОТО. Как одеваться в марте: 31 идея стильных комбинаций на каждый день

Февраль, который начался с проливного дождя, а закончился снегом, передал эстафету марту. Чего ждать от первого весеннего месяца трудно сказать, поскольку он всегда непредсказуем, а уж в свете того, как меняется климат, вообще непредсказуем. Но в любом случае это уже весна, а значит пора к ней хорошенько подготовиться.

Сейчас набирает обороты долгосрочная мода — это когда вы купили ту платье, брюки или куртку и носите ее максимально долго. Если вам нравится такая идея, но хочется всегда быть стильной и в тренде, то есть вещи, которые могут храниться в гардеробе долго и при этом оставаться актуальными. Фешн-стилист Светлана Ёдчика специально для DELFI Woman составила ТОП-5 вещей, на которые советует не жалеть денег, напоминая, что стоимость каждой из них зависит не только от цены, но и от количества раз ваших выходов в ней. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Многие из вас наверняка делают покупки в магазинах масс-маркет, поскольку это очень доступно, но и в них нужно уметь выбирать, потому что 80% — 90% коллекций откровенно некачественные вещи: они плохо сидят, не держат форму, коряво сшиты, теряют вид после первой стирки, а иногда еще до нее. Чем же отличаются оставшиеся 10-20%, в этой статье рассказала стилист Кристина Приданова.

Также предлагаем вам заглянуть в свой шкаф и убедиться, что ваша одежда не говорит о том, что вы неуверенная в себе женщина. О том, по каким признакам это можно считать, мы писали здесь.

Предлагаем для вашего вдохновения, какими стильными комбинациями может запомниться март 2020 года. В воздухе уже пахнет весной, дышите глубже и наслаждайтесь жизнью!