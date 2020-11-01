ФОТО. Как одеваться в ноябре: 30 идей на каждый день

Последний осенний месяц вступает в свои права. Одеваться в ноябре придется потеплее, чем раньше. Как правило, в холодные месяцы чуть сложнее придумывать комплекты нарядов на каждый день, поэтому хорошо, когда под рукой есть соответствующая шпаргалка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пандемия коронавируса внесла определенные коррекции в наш привычный образ жизни, поэтому мы начали собирать капсульные коллекции одежды, комбинируя новые вещи с уже имеющейся в шкафу классикой вроде джинсов и блейзеров. Теперь верхняя часть нашего образа всегда должна быть готова к беседе по видеосвязи, в то время как нижняя остается максимально комфортной. В этой связи, согласно результатам британского опроса, каждой женщине необходимо иметь как минимум пять пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок в своем гардеробе.

Что касается обуви, то в последнее время появилась мода на высокие массивные ботинки из резины, которые чаще всего сочетают с деловыми костюмами, платьями, юбками и свитерами.

Любой комплект можно украсить воротником — он может быть абсолютно любой формы и любого дизайна, главное, чтобы был заметен и возможно даже "играл главную роль" в аутфите.

Еще для разнообразия можно воспользоваться вязаным шарфом, который модницы придумали надевать в качестве топа, обвязывая вокруг тела разными способами. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Неотъемлемой составляющей гардероба этой осенью стали маски. Ученые советуют делать их из шелка, поскольку он обладает естественными антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут помочь предотвратить распространение респираторных инфекций.

Далее для вашего вдохновения стильные комбинации на каждый день.