ФОТО. Как уборщица случайно стала моделью Gucci

Жительница Лондона, работающая уборщицей, случайно стала моделью итальянского модного дома Gucci. Об этом со ссылкой на Metro пишет портал Lenta.ru.

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По информации издания, в 2019 году директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон заметил на улице 24-летнюю афроамериканку Клару Луизу (Clara Louise). "Роб увидел меня, когда я шла в спортзал, и спросил, был ли у меня опыт работы в модельном бизнесе. Я сказала "нет", но мы все равно разговорились, и он предложил мне поучаствовать в кастинге", — поделилась героиня.

Девушке повезло, и ее кандидатуру одобрили для съемки в модном немецком журнале Picton. Вскоре после этого Луиза подписала контракт на участие в рекламном видеоролике бренда Gucci. "Это потрясающий опыт, изменивший мою жизнь. Я даже не думала, что моя внешность подходит для работы в фэшн-индустрии. Теперь я чувствую, что прокладываю себе дорогу в этой отрасли и смогу сказать своим внукам, что я модель Gucci", — поделилась англичанка.

Героиня подчеркнула, что новая карьера никак не изменила ее образ жизни. По ее словам, она до сих пор мечтает стать учителем и не представляет свою жизнь в роли знаменитости. "Я все еще обычная девочка из восточного Лондона. Жизнь дана нам для того, чтобы жить и наслаждаться ей. Не упускайте возможности, которые появляются на вашем пути", — заключила Луиза.