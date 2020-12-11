ФОТО. Какие маски носят члены королевской семьи и сколько они стоят

Эксперты моды рассмотрели защитные маски, которые выбирают самые стильные, на их взгляд, члены королевской семьи, и раскрыли их стоимость. Информацию об этом со ссылкой на Daily Mail опубликовал портал Lenta.ru.

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин обычно носит дизайнерские аксессуары, гармонирующие с ее нарядами. В основном 38-летняя Кейт Миддлтон отдает предпочтение хлопковым маскам с цветочным принтом из бутиков детской одежды Amaia Kids, где покупает одежду своей дочери принцессе Шарлотте. Однако в ее гардеробе также есть маска люксового бренда Emilia Wickstead. Цена обоих изделий составила по 15 фунтов стерлингов.

В отличие от своей супруги принц Уильям выбирает однотонные аксессуары, подходящие по цвету к его костюмам. В частности, он появлялся на публике в темно-синем классическом пальто с красным шарфом, дополнив свой образ синей маской в мелкий белый горох. Чаще всего на его лице — недорогие перерабатываемые медицинские маски.



В то же время у принца Уэльского Чарльза есть несколько любимых масок, которые он чередует во время разных публичных появлений. Одна из них — бирюзовая маска его собственной компании Turquoise Mountain Textiles стоимостью 6,5 фунта стерлингов. Уточняется, что средства с каждой проданной маски организации переводятся нуждающимся общинам в Янгоне (Мьянма).

В свою очередь, его жена, герцогиня Корнуолльская Камилла, предпочитает экспериментировать со стилем защитного аксессуара.

В последние месяцы она выходила в свет как в прозрачных пластиковых экранах, так и в масках с леопардовым, павлиньим и цветочным принтами.



Одна из них — яркая маска с изображением маков — стоила 9,99 фунта стерлингов.

В ноябре в сети показали самую дорогую защитную маску в мире. Речь идет об аксессуаре, который изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Маску разработали в израильской ювелирной компании Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.