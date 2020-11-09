ФОТО. Когда одежда "говорит". Платье — как заявление, костюм — как идея

В минувшую субботу Джо Байден, одержавший победу на выборах президента США, обратился к нации. Рядом с ним в этот исторический момент были две его главные спутницы — супруга Джилл и вице-президент Камала Харрис — первая в истории Америки женщина на этом посту.

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69-летняя Джилл Байден появилась на публике в платье Oscar de la Renta с асимметричным подолом.

Как пишет портал Woman.ru, фэшн-эксперты уже изучили его со всех сторон и отметили следующее: платья этого американского бренда носили все первые леди США, создатель марки — Оскар де ла Рента — был иммигрантом из Доминиканской республики, как и нынешние дизайнеры Дома — Фернандо Гарсия переехал из Канады, а Лора Ким из Южной Кореи. Чем не модное заявление против жесткой миграционной политикой Трампа?

Платье Oscar de la Renta, которое выбрала Джилл Байден, стоит 5 690 долларов (около 4800 евро) и уже распродано.

Джилл Байден дополнила образ коралловыми туфлями Jimmy Chooза 995 долларов (около 836 евро), минималистичными украшениями и черной защитной маской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ¡DiorMio! (@diormio) 9 Ноя 2020 в 5:14 PST

56-летняя Камала Харрис была одета в идеальный брючный костюм Carolina Herrera красивого молочного оттенка и блузку с бантом. Здесь без скрытых смыслов тоже не обошлось.

Как уже отметили СМИ, белый — цвет суфражисток. В свое время на протестные акции за права женщин они выходили в светлых нарядах. В последние годы женщины, занимающиеся политикой, также нередко выбирали именно белый цвет для своих публичных выступлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamala Harris (@kamalaharris) 8 Ноя 2020 в 5:02 PST

Некоторые модные эксперты увидели смысл и в выбранной блузке с бантом как квинтэссенции униформы работающих женщин в те годы, когда они начали активно проявляться в профессиональной сфере.

Бант — это своего рода женский вариант галстука, а также "фирменный" аксессуар Маргарет Тэтчер, первой женщины премьер-министра Великобритании. (Хотя в 2016 году Мелания Трамп едва не дискредитировала этот символ женского профессионализма и власти, надев розовую блузу с бантом (по-английски его еще называют "pussy bow") на предвыборные дебаты, через два дня после того, как Washington Post опубликовала запись 2005 года, где Дональд Трамп рассказывает, за какие места он может трогать женщин и как ему за это ничего не будет).

Получается, что и аутфит первой в истории США женщины-вице-президента получился не только стильным, но и “говорящим”.