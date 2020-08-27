ФОТО. Маска на цепочке — новый тренд Covid-19
Foto: Instagram/magicthisway

Защитные медицинские маски, украшенные цепочками, стали новым модным тредом из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Metro пишет Lenta.ru.

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Речь идет о масках, к которым помимо резинок по бокам дополнительно крепятся длинные цепи. По словам модных экспертов, полученная конструкция напоминает очки с закрепленным к дужкам шнурком, который позволяет повесить аксессуар на шею.

"Более того, это удобно, поскольку маска всегда находится рядом с вашим лицом: вам не нужно каждый раз перед входом в магазин искать ее в сумке", — заключили они.

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Публикация от Holley Grainger (@holleygrainger) 25 Июл 2020 в 6:13 PDT

Описанный аксессуар появился в ассортименте многих онлайн-шоурумов в Instagram, а также на страницах у блогеров. На фотографиях видно, что цепи для масок могут быть изготовлены как из драгоценных металлов, так и из пластмассовых бусин.

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Публикация от Made In Hawaii Festival (@madeinhi) 2 Авг 2020 в 12:07 PDT

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Публикация от Thelma (@thelmadeleon) 25 Авг 2020 в 2:51 PDT

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Публикация от Diane Spoutz (@gatsby_designfl) 24 Авг 2020 в 7:51 PDT

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Публикация от Electric Rose (@electricr0se) 18 Авг 2020 в 7:45 PDT

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Публикация от Nicki (@nickisdesigns) 24 Авг 2020 в 3:43 PDT

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DELFI Woman

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