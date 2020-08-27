ФОТО. Маска на цепочке — новый тренд Covid-19

Защитные медицинские маски, украшенные цепочками, стали новым модным тредом из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Metro пишет Lenta.ru.
Речь идет о масках, к которым помимо резинок по бокам дополнительно крепятся длинные цепи. По словам модных экспертов, полученная конструкция напоминает очки с закрепленным к дужкам шнурком, который позволяет повесить аксессуар на шею.
"Более того, это удобно, поскольку маска всегда находится рядом с вашим лицом: вам не нужно каждый раз перед входом в магазин искать ее в сумке", — заключили они.
Описанный аксессуар появился в ассортименте многих онлайн-шоурумов в Instagram, а также на страницах у блогеров. На фотографиях видно, что цепи для масок могут быть изготовлены как из драгоценных металлов, так и из пластмассовых бусин.