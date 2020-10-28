ФОТО. Маске — рад! В Риге вручили главные Премии моды-2019

В помещениях Digital Art House в 15-й раз прошло вручение главных наград Латвии в области моды Latvijas Modes gada balva -2019, организованное Балтийской федерацией моды. Дресс-код мероприятия обозначили как creative black tie. К соблюдению мер безопасности собравшиеся деятели моды отнеслись креативно. Дизайнерские маски, балаклавы, принты на "ковидную" тематику смогут претендовать на Премию моды-2020, чему свидетельство — фоторепортаж Мариса Морканса.
Награды Latvijas Modes gada balva-2019 распределились так:
- "Дебют года в области моды" — дизайнер шляп Ксения Данилова
- "Прорыв года в области моды" — бренд детской моды Aristocrat Kids, одежде которого в самом известном универмаге Лондона Harrod’s отвели целую витрину. Именно Aristocrat Kids в 2019 году создавал наряд для дочери дивы r&b Бейонсе.
- "Лучшая модная выставка года" - выставка "Расширенная реальность" модного дуэта MAREUNROL’s в Музее декоративного искусства и дизайна.
- "Лучшая книга о моде" — MAREUNROL’S — концептуальное издание о модном дуэте, выпущенное издательством Artterritory.com, авторы — Уна Мейстере и Сергей Тимофеев.
- "Самый творческий модный показ" — невероятно красивый и зрелищный показ свадебной коллекции Silk от Katya Katya London в рамках RFW, во время которого сама дизайнер Катя Шехурина переодевала моделей прямо на подиуме, позволив публике заглянуть за кулисы моды.
- "Лучший дизайнер обуви или аксессуаров" — бренд INCH2, расширивший в 2019 году свой ассортимент кожаными сумками и заметно расширивший распространение бренда: с 2019 года он продается в 48 магазинах 14 стран.
- "Лучший дизайнер современных украшений" — молодой дизайнер Майя Витола-Зитмане (марка Maija Vītola), создающая очень интересные и чувственные авторские украшения.
- "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" — Katya Katya London. Абсолютным фаворитом жюри стал тот же показ коллекции свадебных платьев Silk с поющей Дианой Пейтон и чувственным видео.
- "Лучший рекламный имидж года" — бренд Volga Vintage. Съемки рекламного образа прошли во дворце Петергоф под Санкт-Петербургом.
- "Самая оригинальная обложка года" — обложка журнала "Pastaiga"
- "Магазин с самой интересной концепцией, открывшийся в 2019 году" — CINNAMON CONCEPT, концепт-бутик, открытый Антрой Ханной Пуйеной, креативным дизайнером бренда Сinnamon. Антра — единственный в Латвии дизайнер, выпускающей и собственную линию парфюмерии.
- "Топ-модель года" — Лелде Свилане из модельного агентства Vacatio model management, принявшая в 2019 году участие в 19 показах двух сессий Рижской недели моды.
- "За вклад в развитии индустрии моды" - председатель Балтийской федерации моды, учредителя приза, Елена Страхова вручила награду Агите Путане, владелице арт-галереи Putti, которая организовала огромное количество выставок на стыке моды и искусства, чем внесла убедительный вклад в популяризацию авторских ювелирных украшений.
Автор фото: Марис Морканс