ФОТО: Модные находки для стильного прощания с летом

Наступил последний месяц лета, и еще есть время, чтобы надеть легкие платья и блузки. Предлагаем вдохновиться идеями, чтобы стильно проводить лето.

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Пандемия ощутимо изменила не только наш привычный ритм жизни, но и предпочтения в одежде. На место продуманного делового стиля пришел уют одежды из трикотажа и практичных комплектов в стиле casual, а кто-то даже готов весь провести в пижаме.

Август — последняя возможность в этом году успеть "выгулять" яркие летние брюки, топы и блузки, комбинируя их с незаменимыми в прохладные вечера жакетами, кардиганами и пуловерами. Не упустите!