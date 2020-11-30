ФОТО. Мужской аксессуар стал модным трендом среди женщин
Foto: Instagram/ataliachizhova

Популярные модели и блогерши начали массово носить классические мужские галстуки и запустили новый модный тренд, пишет Lenta.ru.

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Чаще всего описанный аксессуар сочетают с рубашками, брюками, пальто, пиджаками и лоферами. В то же время некоторые знаменитости предпочитают носить галстук с жилетами, платьями, джинсами и туфлями на каблуке.

Так, например, фотографией в описанной вещи черного цвета, белой рубашке и темно-синих широких джинсах поделилась британская певица и модель Дуа Липа.

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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Стилистка Вики Радер в свою очередь разместила снимок в темном галстуке и сером костюме, состоящем из укороченных брюк и пиджака. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, кожаные босоножки и сумка с анималистичным принтом.

Помимо этого, модный блогер Рэния Джаз опубликовала кадр, на котором она объединила упомянутый аксессуар с белой рубашкой, черной кожаной юбкой длины миди и салатовым вязаным жилетом.

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Публикация от Renia Jaz (@venswifestyle)

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Публикация от О стиле, моде, красоте (@olga_elutina)

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Публикация от Cleo (@cleosingeroficial)

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Публикация от Roberta Corsini (@roberta_corsini94)

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Публикация от DLM Dapper Ladies magazine (@dlm_magazine_italy)

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Публикация от Kasamiselle cravate pour femme (@kasamisellecravate)

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