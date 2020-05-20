ФОТО. Названа самая популярная модель купальника грядущего лета

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года. На многочисленные фотографии знаменитостей в указанной вещи в соцсетях обратили внимание журналисты Page Six, пишет Lenta.ru.

Названный купальник состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, углы которого соединяются тонкими бретельками за спиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frankies (@frankiesbikinis) 14 Янв 2020 в 3:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frankies (@frankiesbikinis) 1 Ноя 2019 в 2:19 PDT

По информации издания, за прошедший месяц в таком бикини фотографировались предпринимательница Кайли Дженнер, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса Ванесса Хадженс, телезвезда Ханна Браун и другие звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frankies (@frankiesbikinis) 17 Окт 2019 в 12:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) 14 Май 2020 в 1:32 PDT

На опубликованных в Instagram снимках девушки позировали в купальниках марки Frankies Bikinis. Верхняя часть такого бикини у данного бренда доступна по цене 79-90 долларов.