ФОТО. Названа самая желанная обувь 2020 года

Эксперты моды назвали самую желанную обувь 2020 года, проанализировав запросы потребителей. Об этом со ссылкой на Footwear News сообщает Lenta.ru.

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Согласно отчету шведской компании Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, в качестве подарка на предстоящие праздники покупатели заинтересованы получить новую пару обуви, а именно, кроссовки бренда Nike модели Nike Air Force 1s. Они заняли второе место в рейтинге лучших подарков, уступив наушникам Apple AirPod Pro.

Отмечается, что упомянутый список был составлен на основе запросов пользователей приложения Klarna за период с первого октября по восьмое ноября. Представители компании Klarna добавляют, что в настоящий момент американские потребители отдают предпочтение онлайн-покупкам. "Покупатели всех возрастных категорий особенно интересуются электроникой, обувью и предметами для дома в преддверии праздников", — подчеркнул сотрудник Klarna Дэвид Сайкс.

Ранее в январе эксперты моды провозгласили самую популярную обувь 2020 года, изучив дизайнерские показы весенних коллекций и образы звезд на красных ковровых дорожках. Среди наиболее востребованных отметили туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе.