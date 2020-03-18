ФОТО. Названы заданные коронавирусом модные тренды

Журналисты назвали модные тренды, появившиеся в 2020 году благодаря коронавирусу. Они приведены на портале The Sun.

Тематический маникюр

Бьюти-блогеры начали делать маникюр, посвященный новому вирусу. На одном из опубликованных кадров запечатлены ногти с рисунками в виде лиц в масках, на некоторые из них мастер прикрепил зеленые фигуры, символизирующие вирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 12 Мар 2020 в 10:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candystalker237 (@candystalker237) 17 Мар 2020 в 12:10 PDT

На других снимках изображен маникюр с надписью COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leah Truong (@leah.little.room) 18 Мар 2020 в 2:11 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @stuleckanails 14 Мар 2020 в 9:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lila Lealaitafea (@lovely_hula_girl) 9 Мар 2020 в 6:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xo Jim (@xojim) 14 Мар 2020 в 6:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official page of Lisa Kon (@lisa_kon_) 13 Мар 2020 в 10:04 PDT

Мастера также предлагают дизайн в виде запрещающих желтых знаков и клякс, а также пишут фразы coronavirus и wash your hands.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 16 Мар 2020 в 9:05 PDT

Помимо этого, одна пользовательница разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию руки в фиолетовой перчатке, на которую сверху прикреплены накладные ногти в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbie_Nails (@barbie_nail70) 15 Мар 2020 в 12:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenny (@jennydoingnails) 15 Мар 2020 в 6:42 PDT

Защитные маски

Еще одним трендом, заданным коронавирусом, оказались защитные маски: их превратили в модный аксессуар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beautiful Faces of Women (@beautiful_faces_women) 16 Мар 2020 в 8:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @bizimle_alisveris_baska 4 Мар 2020 в 7:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PoshBArtistry LLC (@poshb_artistry) 11 Мар 2020 в 11:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sir Joe Exclusive Collection (@thesirjoeexclusivecollection) 14 Мар 2020 в 2:57 PDT

В марте российская певица Елена Темникова попала на обложку модного журнала Glamour в защитной маске. На снимке она также запечатлена в желтой куртке и с двумя косами. "Главной темой номера стала осознанность. Осознанность во всем: в потреблении, в отношении к себе и окружающему миру", — говорится в описании к фото. Автором съемки стал фотограф Данил Головкин, а стилистом — Полина Шабельникова.