ФОТО. Новый тренд среди женщин — вязаный шарф вместо топа

Женщины нашли новое применение аксессуару американского бренда и запустили новый модный тренд. Соответствующие публикации появились в Instagram.

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В ассортименте марки Simonett появился вязаный шарф, который также можно надевать в качестве топа, обвязывая вокруг тела разными способами. Он представлен в нескольких цветах: белом, черном и зеленом. Стоимость вещи составляет 69 долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simonett (@simonett) 6 Сен 2020 в 2:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ROSA CRESPO 🧿 (@rosacrespo) 21 Авг 2020 в 9:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristy Wu (@kristywho) 19 Авг 2020 в 5:22 PDT

Так, например в описанной одежде сфотографировалась австралийская блогерша с никнеймом @scarletkent. Она повязала шарф таким образом, чтобы он прикрывал ее обнаженную грудь. Девушка также надела кожаную юбку коричневого цвета и белые босоножки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simonett (@simonett) 26 Авг 2020 в 3:32 PDT

Модель Торин Аштун в свою очередь разместила снимок в созданном топе, который оформлен глубоким декольте. Он также оголяет грудь манекенщицы сбоку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Torin Ashtun (@torinashtun) 20 Авг 2020 в 5:39 PDT

Таким же образом надела белую вещь бренда Simonett пользовательница @byellenanna: она дополнила свой образ золотой цепью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen | Minimalist Style (@byellenanna) 13 Авг 2020 в 10:25 PDT

Помимо этого, в упомянутом топе заметили фотомоделей Магду Качмарска (Magda Kaczmarska), Молли Блатштейн (Molly Blutstein) и Терезу Гонсалво (Teresa Gonzalvo).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Magda Kaczmarska (@_magda__) 18 Авг 2020 в 6:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Molly Blutstein (@accidentalinfluencer) 14 Авг 2020 в 2:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo) 16 Авг 2020 в 6:43 PDT

В сентябре женщины стали носить платки в качестве топа и начали новый флешмоб. Тренд запустила блогерша из Швеции под никнеймом @myforteisfashion.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💫💫 💫 (@myforteisfashion) 3 Сен 2020 в 4:25 PDT

Вслед за ней похожие кадры начали размещать другие пользовательницы, добавляя хештег #scarflookchallenge.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I’m Emma ✨ (@estrella_living) 5 Сен 2020 в 12:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Magdalena Mazur (@mazu_mag) 3 Сен 2020 в 9:40 PDT