ФОТО. Пакет на голое тело — женщины запустили новый тренд

Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса женщины массово надели пакеты на голое тело и запустили новый тренд в социальных сетях. Об этом со ссылкой на The Sun пишет портал Lenta.ru.

Пользовательницы Instagram начали позировать в нарядах, сделанных из различных пакетов. В их числе оказалась модель Лилия Ермак. Она попозировала в коротком платье из бумажного пакета. "Как вам мое платье? Весна-лето 2020. Может, это станет новым челленджем?" — подписала она пост, набравший 27 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лилия Ермак (@lilyermak) 22 Апр 2020 в 12:16 PDT

Тренд поддержали многие женщины, вскоре он набрал популярность и получил название #paperdresschallenge. Так, воспользовавшаяся указанным хэштегом, пользовательница под ником bblonde006 нарядилась в белый пластиковый пакет, просунув голову через его ручки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @bblonde006 13 Апр 2020 в 9:46 PDT

Другая юзерша под ником jencstyle соорудила из нескольких пакетов топ, юбку и шляпу с бантом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Crawford (@jencstyle) 25 Мар 2020 в 12:51 PDT

Третья пользовательница под ником _atnew_ поделилась снимком, где она запечатлена в платье из двух пакетов с яркими принтами в виде овощей и цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от लोला (@_atnew_) 13 Апр 2020 в 4:32 PDT

Чтобы наряды из пакетов плотно держались на талии, женщины закрепляют их с помощью поясов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erin Elise (@erinenewell) 3 Июн 2016 в 3:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pooja Shelke :- Entertainment (@shelkepooja) 27 Апр 2020 в 2:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Your inspiration 🤎 (@champagne_cristal) 18 Апр 2020 в 6:05 PDT

Ранее в апреле пользовательницы Instagram уже придумывали похожие флешмобы. Один из них запустила шведская блогерша Фиро, которая закрепила подушку лилового цвета черным ремнем на талии. Она сфотографировалась в зеркало и поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте. Другие юзерши поддержали идею и начали публиковать свои образы под хэштегом #quarantinepillowchallenge.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💫💫 💫 (@myforteisfashion) 5 Апр 2020 в 9:16 PDT

Позже популярные в соцсетях блогерши положили начало другому тренду, который получил название Duvet Dress Challenge ("Одеяло-челлендж)". Под соответствующим хэштегом начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные "платья" из пледов и одеял. Свои "наряды" они также фиксировали ремнями.