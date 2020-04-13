ФОТО. Платье от Карантино: как одеяла и подушки превратились в модный тренд

Всего за неделю дизайнер по имени Карантино перевернул мир моды — пользователи соцсетей активно создают нарядные образы с использованием подушек и одеял.

Поддержать флешмоб под хештегом #PillowChallenge или #QuarantinePillowChallenge может любой желающий.

Возьмите подушку, приложите ее к голому телу, привяжите на талии ремнем и вот вы уже в коротком коктейльном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @bizarre_atelier 11 Апр 2020 в 7:47 PDT

Можете дополнить свой образ туфлями, сумочкой, макияжем и укладкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀ 𝐀𝐋𝐈𝐍𝐀 (@alyamarin) 13 Апр 2020 в 7:47 PDT

Далее необходимо запечатлеть получившийся результат. Представьте, что вы на светском мероприятии и позируете профессиональным фотографам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Шестакова (Юдина) (@missis_shestakova) 13 Апр 2020 в 1:52 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 9 Апр 2020 в 2:29 PDT

Если вы не любитель мини или просто предпочитаете не оголять свои ножки в соцсетях, вместо коктейльного дресс-кода можете выбрать вечерний — для него подойдет одеяло или покрывало. Действуя по вышеупомянутому принципу, у вас получится шикарный наряд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Marchetti (@bice_marchetti) 12 Апр 2020 в 12:38 PDT

Флешмоб запустили неделю назад, а сейчас число участников в Instagram превышает 130 тысяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cʜɪᴀʀᴀ P.🖤 𝔽𝕚𝕥𝕃𝕚𝕟𝕖 (@lecosedikikka) 13 Апр 2020 в 3:21 PDT

Как пишет "Газета.ru", авторы идеи — две Instagram-блогерши из Швеции, публикующиеся под никами @stylebynelli и @myforteisfashion. 5 апреля они опубликовали свои снимки — в голубой и розовой подушках соответственно — и призвали подписчиков последовать их примеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @stylebynelli 5 Апр 2020 в 11:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💫💫 💫 (@myforteisfashion) 5 Апр 2020 в 9:16 PDT

Если девушки из Швеции решили сочетать свои подушки с кроссовками, то другие участники флешмоба идут дальше и полностью имитируют модные светские образы при помощи туфель на шпильке, сумочек и маленьких собачек. Иногда в качестве моделей выступают дети, а порой даже котики.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 13 Апр 2020 в 7:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝔸𝕟𝕒𝕤𝕥𝕒𝕤𝕚𝕒 ℤ 𝕙𝕚𝕧𝕠𝕥𝕪𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒 (@nastya_zhivaya) 13 Апр 2020 в 5:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elif 👻 (@aboutmyjourneyy) 13 Апр 2020 в 7:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Patrícia Junasová (@patricia_junasova) 13 Апр 2020 в 5:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeriya ❤️ (@kotova_v_official) 13 Апр 2020 в 3:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Borisova Daniella (@dani_latin_dance) 13 Апр 2020 в 7:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДВАЖДЫмама проПОЛЕЗНОсти 🌈 (@ya_kadriya) 13 Апр 2020 в 4:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓚𝓻𝓲𝓼 𝓛𝓪𝓹𝓮𝓱𝓪 (@kris_lapeha) 13 Апр 2020 в 5:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОЖАЮ В ПАНДЕМИЮ (@aliyashe_) 13 Апр 2020 в 7:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля💋 (@ostaolya) 13 Апр 2020 в 7:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Смирнова (@margo.sm1) 13 Апр 2020 в 6:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DJ Knight (@starlightphotog) 13 Апр 2020 в 7:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lady_influence._ 13 Апр 2020 в 7:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светик🌸🌸🌸ВыращиваюЦветыЖизни (@sad_veto4ka) 13 Апр 2020 в 6:55 PDT

Кстати, мужчины тоже не остались в стороне, публикуя свои версии нарядов "от Карантино".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandropstylist (@sandro.pothin) 13 Апр 2020 в 7:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Théo Sleziak (@theosleziak_) 13 Апр 2020 в 7:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Крендель Плюшкин (@kloyn_krendel) 13 Апр 2020 в 7:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eduardo Fernandez (@ledu.artt) 13 Апр 2020 в 6:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎬 Глеб Овсянников (@glebati07) 12 Апр 2020 в 10:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrea (@andrea_zanto) 13 Апр 2020 в 6:54 PDT