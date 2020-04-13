ФОТО. Платье от Карантино: как одеяла и подушки превратились в модный тренд

Всего за неделю дизайнер по имени Карантино перевернул мир моды — пользователи соцсетей активно создают нарядные образы с использованием подушек и одеял.
Поддержать флешмоб под хештегом #PillowChallenge или #QuarantinePillowChallenge может любой желающий.
Возьмите подушку, приложите ее к голому телу, привяжите на талии ремнем и вот вы уже в коротком коктейльном платье.
Можете дополнить свой образ туфлями, сумочкой, макияжем и укладкой.
Далее необходимо запечатлеть получившийся результат. Представьте, что вы на светском мероприятии и позируете профессиональным фотографам.
Если вы не любитель мини или просто предпочитаете не оголять свои ножки в соцсетях, вместо коктейльного дресс-кода можете выбрать вечерний — для него подойдет одеяло или покрывало. Действуя по вышеупомянутому принципу, у вас получится шикарный наряд.
Флешмоб запустили неделю назад, а сейчас число участников в Instagram превышает 130 тысяч.
Как пишет "Газета.ru", авторы идеи — две Instagram-блогерши из Швеции, публикующиеся под никами @stylebynelli и @myforteisfashion. 5 апреля они опубликовали свои снимки — в голубой и розовой подушках соответственно — и призвали подписчиков последовать их примеру.
Если девушки из Швеции решили сочетать свои подушки с кроссовками, то другие участники флешмоба идут дальше и полностью имитируют модные светские образы при помощи туфель на шпильке, сумочек и маленьких собачек. Иногда в качестве моделей выступают дети, а порой даже котики.
Кстати, мужчины тоже не остались в стороне, публикуя свои версии нарядов "от Карантино".