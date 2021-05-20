ФОТО. Порезали на куски, а затем снова сшили — в сети обсуждают джинсы с оптической иллюзией

Необычный дизайн джинсов южнокорейского бренда Leje стал объектом обсуждения в сети. Об этом со ссылкой на портал Oddity Central пишет Lenta.ru.

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Речь идет о брюках Slash Jeans с оптической иллюзией: они выглядят так, словно их порезали на куски, а затем сшили в зигзагообразной форме.

Джинсы представлены в разных расцветках: темно-синей, черной, белой.

Кроме того, некоторые модели разрезаны только на уровне колена, а другие — по всей поверхности штанин.

Стоимость такой пары составляет 375 долларов.

Пользователь Twitter с никнеймом @_gastt опубликовал на своей странице снимки двух моделей описанных джинсов. Твит стал вирусным и набрал больше 30 тысяч лайков. Юзеры принялись обсуждать вещи бренда в комментариях.

Одни сочли дизайн Slash Jeans неудобным и раскритиковали его: "У меня заболели глаза от этой оптической иллюзии", "Мне кажется, в них очень некомфортно находиться", "Этот дизайн меня пугает", "Никогда не пойму такую моду".

Другие, напротив, оценили дизайнерское решение марки. "Я бы потратил все свои сбережения на их покупку", "Это очень круто!", "Они выглядят здорово, словно какой-нибудь самурай разрезал штанины", "Они мне безумно нравятся", — высказывались они.