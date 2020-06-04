ФОТО. Придумана обувь для соблюдения социальной дистанции

Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать правила социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru со ссылкой на Metro.
55-летний Григор Лупиз города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75.
"Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону", — комментирует мастер.
По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра.
В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев (чуть больше 100 евро). Для их выполнения ему потребуется 16 дней.
По информации издания, Григор Луп начал учиться изготавливать обувь в подростковом возрасте у 93-летнего мастера. Первый собственный магазин он открыл в 2001 году. Сейчас румын продает готовые ботинки, принимает частные заказы, а также шьет сценическую обувь для театров по всей стране.