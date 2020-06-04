ФОТО. Придумана обувь для соблюдения социальной дистанции

Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать правила социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru со ссылкой на Metro.

55-летний Григор Лупиз города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75.

"Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону", — комментирует мастер.

По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DQ 地球圖輯隊 (@dq.yam) 1 Июн 2020 в 6:00 PDT

В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев (чуть больше 100 евро). Для их выполнения ему потребуется 16 дней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jesper Ingevaldsson (@shoegazingblog) 1 Июн 2020 в 3:18 PDT

По информации издания, Григор Луп начал учиться изготавливать обувь в подростковом возрасте у 93-летнего мастера. Первый собственный магазин он открыл в 2001 году. Сейчас румын продает готовые ботинки, принимает частные заказы, а также шьет сценическую обувь для театров по всей стране.