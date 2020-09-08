ФОТО. Стилисты нашли универсальную юбку для любого типа фигуры

Эксперты в области моды нашли дешевую юбку, которая идеально подходит женщинам с любым телосложением. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Lenta.ru.

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Речь идет о юбке длины макси из американского масс-маркетового магазина Kmart. Стоимость вещи А-силуэта составляет всего 18 долларов. На сайте ретейлера юбка доступна в черном цвете с принтом в белый горох, а также розовом — с рисунками в виде цветов.

По словам стилистов, данная модель является универсальной для женщин любого типа фигуры и размера благодаря высокой посадке, эластичному поясу и слегка расклешенному подолу. Отмечается, что упомянутые детали создают иллюзию стройности.

Так, австралийская стилистка и блогерша Сара Рэнджли (Sarah Rangeley) в своем Instagram-аккаунте показала пять модных образов с описанной юбкой. В описании к посту она подчеркнула, что каждая подписчица "легко может воссоздать" любой из нарядов с помощью базовых предметов гардероба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Australian Fashion Stylist✨ (@shessoseasonal) 3 Сен 2020 в 1:27 PDT

Например, Рэнджли сфотографировалась в светлом джемпере, белых туфлях с острым носом и маленькой сумкой горчичного цвета. На другом снимке она дополнила юбку вязаным свитером, белыми кедами и черной кожаной сумкой-мешком.

Образы стилистки вызвали восторг у ее подписчиков. "Мне нравится эта юбка", "Ты отлично выглядишь во всех этих нарядах", "Все образы очаровательны", "Прекрасно, Сара, отличная находка", — комментировали они.