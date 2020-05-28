ФОТО. Трендом этого лета станет одна из самых больших модных ошибок

Одна из самых больших модных ошибок — сочетание сандалий с носками — станет трендом лета 2020 года. Об этом со ссылкой на Vogue пишет Lenta.ru.

Тенденция обрела популярность благодаря весенне-летним коллекциям известных дизайнеров.

Например, на показе Salvatore Ferragamo модели дефилировали в платьях, кожаных сандалиях и белых носках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salvatore Ferragamo (@ferragamo) 14 Май 2020 в 2:00 PDT

На показе марки A.P.C. сандалии на крупной деревянной платформе сочетали с носками разных цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A.P.C. (@apc_paris) 23 Апр 2020 в 7:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A.P.C. (@apc_paris) 3 Мар 2020 в 2:40 PST

Подобное сочетание также использовали Fendi, Anna Sui, Simone Rocha и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi) 18 Май 2020 в 5:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sui (@annasui) 30 Апр 2020 в 6:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SIMONE ROCHA (@simonerocha_) 17 Апр 2020 в 7:44 PDT

По информации издания, некоторые знаменитости уже не раз применяли этот тренд в своих повседневных образах. Так, в сандалиях с носками на публике появлялись супермодель Кендалл Дженнер, предпринимательница Ким Кардашьян, актриса Кэти Холмс и канадский исполнитель Джастин Бибер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Дек 2019 в 4:57 PST

Комбинировать сандалии с носками также было популярно летом прошлого года. Так, модные эксперты заявили, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Например, под спортивные сандалии или тапки вроде Birkenstocks посоветовали надевать гольфы, а к женственным сандалиям на высоком каблуке рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.