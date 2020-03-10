ФОТО. В новой модели кроссовок разглядели портрет Гитлера

Кроссовки немецкого бренда Puma стали объектом насмешек в сети после того, как в них разглядели фюрера Адольфа Гитлера. На это обратили внимание пользователи Twitter.

Так, один из юзеров фотографию новой модели Storm Adrenaline и написал, что кругом заговор, поскольку в дизайне замаскирован портрет рейхсканцлера Германии.

Под его публикацией разгорелась дискуссия: некоторые подписчики посмеялись, а кто-то возмутился и назвал этот факт бредом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Página/12 (@pagina12) 4 Мар 2020 в 10:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laboratory of retail (@laboretail) 9 Мар 2020 в 5:28 PDT

Помимо этого, другие пользователи предложили свои версии: многие посчитали, что кроссовки похожи на портрет российского писателя Николая Гоголя, а кто-то сравнил изображение с Хавьером Бардемом и Чарли Чаплиным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radio Kartina🇩🇪 (@radiokartina) 9 Мар 2020 в 1:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @botiswins 3 Мар 2020 в 12:19 PST

Основателями немецкого бренда Puma считаются братья Рудольф и Адольф Дасслеры, которые помимо прочего состояли в нацистской партии. Изначально их фабрика, созданная в 1924 году называлась Gebrüder Dassler Schuhfabrik ("Обувная фабрика братьев Дасслер"). Как свидетельствуют некоторые источники, Рудольф очень тесно сотрудничал с нацистами, в чем не сыскал поддержки у брата. В результате этого родственники разругались и в 1948 году каждый из них создал отдельное производство: Рудольф назвал свою новую компанию Puma, Адольф — Adidas.