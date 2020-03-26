ФОТО. В пижаме или пиджаке? Пользователи соцсетей демонстрируют, в чем они работают в "домашнем офисе"

В каждой ситуации нужно искать свои плюсы. Например, сейчас многие могут поспать подольше, сэкономив время и деньги, которые раньше тратились на поездку в офис и обратно домой.
Безусловно, работать дома, если вы к этому не привыкли и все близкие тоже находятся рядом, достаточно трудно. И сейчас, как никогда, хочется сбежать в офис, который, как выяснилось для многих, такой любимый и родной. Однако это сейчас невозможно, поэтому нужно адаптироваться к сегодняшним условиям жизни и искать позитивные моменты. Они есть всегда. Теперь вы проснулись и уже на работе.
Придумали ли вы для себя дресс-код домашнего офиса? С одной стороны, работай в чем хочешь, с другой — если вам приходится участвовать в видеоконференциях, то лучше не сидеть перед камерой в пижаме. Облачаться в костюм, скорее всего, тоже не обязательно, но придумать, в чем вы будете работать, поможет вам себя дисциплинировать. Найдите баланс между рабочим дресс-кодом и собственным комфортом. После рабочего дня переодевайтесь, тем самым вы как будто закрываете дверь в офис.
Если вы пока в поиске своего нового дресс-кода, предлагаем вашему вниманию примеры других. В Instagram-аккаунте Working From Home Fits ("Наряды для работы из дома"), созданном в разгар эпидемии редакторами моды из нью-йоркских и лондонских журналов, представлены самые разные образы.
Вот еще несколько идей для вашего вдохновения!