ФОТО. В пижаме или пиджаке? Пользователи соцсетей демонстрируют, в чем они работают в "домашнем офисе"

В каждой ситуации нужно искать свои плюсы. Например, сейчас многие могут поспать подольше, сэкономив время и деньги, которые раньше тратились на поездку в офис и обратно домой.

Безусловно, работать дома, если вы к этому не привыкли и все близкие тоже находятся рядом, достаточно трудно. И сейчас, как никогда, хочется сбежать в офис, который, как выяснилось для многих, такой любимый и родной. Однако это сейчас невозможно, поэтому нужно адаптироваться к сегодняшним условиям жизни и искать позитивные моменты. Они есть всегда. Теперь вы проснулись и уже на работе.

Придумали ли вы для себя дресс-код домашнего офиса? С одной стороны, работай в чем хочешь, с другой — если вам приходится участвовать в видеоконференциях, то лучше не сидеть перед камерой в пижаме. Облачаться в костюм, скорее всего, тоже не обязательно, но придумать, в чем вы будете работать, поможет вам себя дисциплинировать. Найдите баланс между рабочим дресс-кодом и собственным комфортом. После рабочего дня переодевайтесь, тем самым вы как будто закрываете дверь в офис.

Если вы пока в поиске своего нового дресс-кода, предлагаем вашему вниманию примеры других. В Instagram-аккаунте Working From Home Fits ("Наряды для работы из дома"), созданном в разгар эпидемии редакторами моды из нью-йоркских и лондонских журналов, представлены самые разные образы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 25 Мар 2020 в 5:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 25 Мар 2020 в 4:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 25 Мар 2020 в 4:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 23 Мар 2020 в 12:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 23 Мар 2020 в 12:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 22 Мар 2020 в 5:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 21 Мар 2020 в 2:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 19 Мар 2020 в 1:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 18 Мар 2020 в 7:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 17 Мар 2020 в 1:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 17 Мар 2020 в 1:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 15 Мар 2020 в 6:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Working From Home Fits (@wfhfits) 13 Мар 2020 в 3:23 PDT

Вот еще несколько идей для вашего вдохновения!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Janni Olsson Delér (@jannid) 10 Янв 2020 в 9:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OYSHO (@oysho) 21 Мар 2020 в 5:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANGO (@mango) 14 Янв 2020 в 8:35 PST