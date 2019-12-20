ФОТО. В Риге представили актуальные коллекции очков люксовых брендов

В новом магазине LVX OPTIKA в торговом центре AKROPOLE прошла презентация актуальной коллекции очков люксовых брендов модной группы Kering Eyewear. На мероприятии было представлено более 300 моделей, что является самой широкой коллекцией.

Главным событием презентации стала коллекция солнечных очков и оправ модного дома Gucci сезона осень/зима 19/20. Гости по праву назвали вечеринку — Gucci Party.

Провокационную и элегантную коллекцию отличает смелый, эклектичный настрой, вдохновленный легендарными fashion-эпохами. Здесь главенствуют нетрадиционные цветовые сочетания, декоративные элементы черепахового и перламутрового цветов в роговой и золотистой металлической оправе.

Особое внимание привлекала уникальная серия oversize оправ, выполненная из прочного ацетата и возвращающая нас к силуэтами и формам 50-80-х годов XX века.

Kering Eyewear является частью люксовой группы модного конгломерата Kering, управляющего и развивающего целый ряд влиятельнейших мировых домов моды. На сегодняшний день в портфеле Kering Eyewear 15 люксовых и lifestyle брендов. Компания разрабатывает дизайн, производит и представляет по всему миру мировые лейблы Gucci, Cartier, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Alaïa, Courrèges, Montblanc, Brioni, Boucheron, Pomellato, McQ, Puma.