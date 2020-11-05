ФОТО. Вместо домашних тапочек — носки для мытья пола
Foto: Instagram/joyfulgirl33

Австралийский бренд представил носки, предназначенные для мытья пола, и вызвал волну споров в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

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В ассортименте марки Catch Australia появилась обувь, выполненная в виде тряпки для мытья различных поверхностей: к ее подошве пришиты щетинки из микрофибры, которые удаляют пятна с пола во время ходьбы.

Необычные носки представлены в четырех цветах: оранжевом, зеленом, голубом и розовом. Их стоимость составляет почти семь долларов.

Одна из покупательниц Catch Australia опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала о преимуществах упомянутого приспособления. По ее словам, во время мытья полов шваброй она также надевает данные носки, чтобы не оставлять следы от ног, а после уборки очищает их в стиральной машине. Другая юзерша согласилась с мнением женщины и подчеркнула, что использует обувь с щетинками вместо домашних тапок.

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Публикация от Susanne Ramirez (@suz518) 3 Апр 2020 в 5:56 PDT

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Публикация от Kristy (@kristyrapp) 11 Апр 2016 в 11:58 PDT

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Публикация от Becky TheBullet Thomas (@beckythebullet) 10 Окт 2020 в 3:20 PDT


Однако некоторые пользователи подвергли товар Catch Australia критике и посчитали его странным. "Теперь я видела все", "Мы и так странные, зачем только подтверждать это вот такими носками?", "Я мою полы горячей водой. Моя ноги попросту получат ожоги в этой тряпке. Глупость", — высказались комментаторы.

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Публикация от Amanda Pain (@the_outnumbered_mummy) 18 Июн 2020 в 12:18 PDT

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