Голые щиколотки уже не в моде. Как обуваться зимой стильно и по сезону
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На улицах можно встретить все больше молодых людей, одетых совершенно не по погоде, которые часто демонстрируют обнаженные щиколотки при минусовой температуре. Однако журнал Anne & Stiil утверждает, что голые щиколотки уже не в моде и советует, как обуться стильно и по сезону.

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Сделайте акцент на носках

Если вы не готовы на зиму расстаться с кроссовками и хотите подчеркнуть, какие они у вас крутые, сделайте акцент на носках.

Истинные любители кроссовок и модные инфлюэнсеры предпочитают носить свою любимую обувь со спортивными носками, которые часто бывают украшены логотипами известных брендов, необычными узорами или сочетаниями цветов и делают кроссовки еще более эффектными.

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Выбирайте высокие кроссовки…

…которые закрывают щиколотки. Например, кроссовки Air Jordan 1 Retro High, которые завоевали популярность в Эстонии благодаря множеству местных и всемирно известных знаменитостей. До конца не понятно, это просто модный тренд или наша молодежь наконец поняла, что стоит держать щиколотки в тепле, но ясно одно: такие кроссовки отлично подойдут для минусовых температур.

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Отдайте предпочтение ботинкам

В ассортименте разных марок есть модели зимней обуви, которые напоминают кроссовки, но по сути являются ботинками и согревают ноги при минусовой температуре. Все-таки мы живем в климате с четырьмя сезонами, что дает нам возможность экспериментировать с различными модными трендами — почему бы не воспользоваться этим?

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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