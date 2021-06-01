Границы размыты. Почему женская одежда стала трендом у мужчин

Женские и гендерно-нейтральные наряды стали модными среди мужчин. Разъяснения экспертов о возникновении нового тренда приводит Daily Star.

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Как отмечает издание, в последнее время знаменитые мужчины часто выступают на публичных мероприятиях в образах, детали которых раньше традиционно считались женскими.

В качестве примера журналисты приводят участника музыкальной группы One Direction Гарри Стайлса, который 11 мая появился на премии Brit Awards с дамской сумкой Gucci. Отмечается, что певец и ранее являлся поклонником женских блузок, платьев и аксессуаров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @harrystyles

Кроме того, своим интересом к женской одежде известен лидер победившей на Евровидении группы Måneskin, итальянский исполнитель Давид Дамиано. В своем Instagram-аккаунте музыкант нередко публикует фотографии, на которых он запечатлен в кроп-топах, юбках и с ярким макияжем.

Звездный стилист Миранда Холдер, которая сотрудничала с британским певцом Боем Джорджем, считает, что эта тенденция связана с возрастающим количеством молодых людей, идентифицирующих себя небинарными. "Границы размыты, молодым парням нравится играть с цветом и аксессуарами. В мужских коллекциях модных домов появляются кружево, леопардовый принт и броские украшения", — размышляет она.

Глава мужского лайфстайл-бренда GearHungry Билли Дэвис в свою очередь отмечает, что андрогинная одежда стала популярной у обоих полов из-за цикличности моды и влияния инфлюэнсеров в соцсетях. "В настоящий момент мода становится бесполой — как в 80-х. Мы видим, что помимо звезд все больше простых людей экспериментируют со своим стилем. И это не недосягаемые знаменитости, а, например, блогеры — такие же люди, как мы", — заключил он.