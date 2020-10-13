Популярный масс-маркетовый магазин и производитель одежды H&M нашел способ сделать старую одежду новой. Об этом сообщает издание Fast Company.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отмечается, что шведская компания представила машину по переработке текстиля, которая получила название Loop. Так, внутри стеклянного короба одежда очищается и измельчается, после чего из нее плетется пряжа и из полученной ткани шьют новую одежду. Процесс создания вещи занимает около пяти часов.

Согласно материалу, прибор не использует воду и химикаты, что делает данный способ переработки более экологичным, чем процесс производства одежды с нуля.

Жители Стокгольма могут сдать старую одежду, заплатить от 11 до 16 долларов и через несколько часов получить новый шарф или свитер. Все вырученные средства пойдут на исследования различных тканей.

По словам главы отдела устойчивого развития H&M Паскаля Бруна, Loop был создан не для того чтобы перерабатывать одежду в промышленных масштабах, а чтобы показать покупателям процесс переработки и воодушевить их сдавать старую одежду в магазины. Таким образом сотрудники компании хотят обратить внимание клиентов на проблемы экологии.