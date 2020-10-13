H&M нашел способ сделать старую одежду новой
Foto: Instagram/hm

Популярный масс-маркетовый магазин и производитель одежды H&M нашел способ сделать старую одежду новой. Об этом сообщает издание Fast Company.

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Отмечается, что шведская компания представила машину по переработке текстиля, которая получила название Loop. Так, внутри стеклянного короба одежда очищается и измельчается, после чего из нее плетется пряжа и из полученной ткани шьют новую одежду. Процесс создания вещи занимает около пяти часов.

Согласно материалу, прибор не использует воду и химикаты, что делает данный способ переработки более экологичным, чем процесс производства одежды с нуля.

Жители Стокгольма могут сдать старую одежду, заплатить от 11 до 16 долларов и через несколько часов получить новый шарф или свитер. Все вырученные средства пойдут на исследования различных тканей.

По словам главы отдела устойчивого развития H&M Паскаля Бруна, Loop был создан не для того чтобы перерабатывать одежду в промышленных масштабах, а чтобы показать покупателям процесс переработки и воодушевить их сдавать старую одежду в магазины. Таким образом сотрудники компании хотят обратить внимание клиентов на проблемы экологии.

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Публикация от H&M (@hm) 13 Окт 2020 в 12:36 PDT

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