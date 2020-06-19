Идеи для нарядов, чтобы стильно отпраздновать Лиго

Кофта, брюки, дождевик — обычно именно в этом приходится отмечать Лиго. Однако в этом году погода обещает быть теплой и солнечной, поэтому есть возможность выбрать что-то более праздничное и стильное. В этой связи консультанты по стилю VAN GRAAF подготовили пять советов.

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Эффектное платье-slip

Платья-slip пользуются популярностью и бывают разного цвета и длины мини, миди и макси. Их можно творчески сочетать с кардиганами, жакетами и джинсовыми куртками. Платье-slip можно сделать очень праздничным, надев к нему туфли на высоком каблуке. Столь же легко оно может стать повседневным, если носить его с кедами. Свой образ можно сделать еще более интересным, надев под платье блузку или футболку.

Цветочный принт

Для создания летнего настроения включите в наряд цветочные принты. Платья с цветочным принтом доступны самых разных цветов и силуэтов, особенно актуальной сейчас длины миди. Цветочный рисунок предназначен не только для маленьких девочек, он заставит всех дам почувствовать себя по-девичьи и романтически. Чтобы не досаждали комары, к платью с цветочным принтом можно подобрать брюки.

Джинсы

Джинсовая ткань всегда актуальна, и, если не хочется на праздник быть в платье, то джинсы станут must have. Чтобы было удобно, выбирайте джинсы boyfriend, relaxed или wide leg, они позволят чувствовать себя стильно и непринужденно. Они сочетаются с разными джемперами, блузками и футболками. Джинсовая куртка согреет после заката солнца и будет отлично выглядеть в сочетании с платьями и юбками.

Лен и его имитация

Лен и его имитация в этом году очень актуальны и входят в топ-выбор вдохновителей моды во всем мире. Льняные платья, юбки и шорты будут легким и надежным выбором для празднования Лиго, поскольку они хорошо сочетаются с другими материалами. К тому же, сейчас особенно стильными являются составные комплекты или co-ord.

Украшения и ленты для волос

Веночки из искусственных цветов в этом году вышли из моды, однако есть и другие красивые аксессуары и украшения для волос, которые сделают образ особенным. Именно благодаря аксессуарам любой из выбранных комплектов одежды станет выразительным и стильным. В этом году особенно актуальны ленты для волос, стильные обручи, заколки и scrunchy. Ленты для волос бывают как в виде заколки, так и в качестве продолжения резинки для волос. Также можно воспользоваться обычным шелковым шарфом и платком, повязав его вокруг головы или заплетя в виде косы. Смело включайте в свой гардероб обручи и заколки.