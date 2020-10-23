Историк моды Александр Васильев: "Между женщиной и одеждой должна быть дистанция"
Foto: youtube/Эмпатия Манучи

Известный историк моды Александр Васильев стал героем нового выпуска YouTube-канал "Эмпатия Манучи". Помимо рассказа о том, как он весной перенес коронавирус, как работается в "Модном приговоре", снобизме, катастрофе революции и TikTok, он озвучил четыре конкретных совета для всех женщин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По просьбе Вячеслава Манучи озвучить несколько быстрых и очень простых совета, как выглядеть красиво и стильно, Александр Васильев назвал следующие правила.

1. Не мешайте больше трех цветов в образе, если только вы не приверженица Ива Сен-Лорана, Кристиан Лакруа или KINZU.

2. Если вы открываете верх, закройте низ. Если вы открыли низ, тогда закройте верх.

3. Не носите слишком обтягивающую одежду. Между женщиной и одеждой должна быть дистанция.

4. Не старайтесь накачивать губы. Это выглядит всегда вульгарно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Мода Полезные советы Стиль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне