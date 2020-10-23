Историк моды Александр Васильев: "Между женщиной и одеждой должна быть дистанция"

Известный историк моды Александр Васильев стал героем нового выпуска YouTube-канал "Эмпатия Манучи". Помимо рассказа о том, как он весной перенес коронавирус, как работается в "Модном приговоре", снобизме, катастрофе революции и TikTok, он озвучил четыре конкретных совета для всех женщин.

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По просьбе Вячеслава Манучи озвучить несколько быстрых и очень простых совета, как выглядеть красиво и стильно, Александр Васильев назвал следующие правила.

1. Не мешайте больше трех цветов в образе, если только вы не приверженица Ива Сен-Лорана, Кристиан Лакруа или KINZU.

2. Если вы открываете верх, закройте низ. Если вы открыли низ, тогда закройте верх.

3. Не носите слишком обтягивающую одежду. Между женщиной и одеждой должна быть дистанция.

4. Не старайтесь накачивать губы. Это выглядит всегда вульгарно.