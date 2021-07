Как аренда одежды вредит планете

Исследователи из Финляндии обнаружили, что аренда вещей, которую в модной индустрии продвигают как экологичный способ потребления, вредит окружающей среде больше, чем покупка новой одежды. Виной тому — химикаты, использующиеся при очистке и выхлопы газов при транспортировке вещей от одного арендатора к другому. Как забота об экологии оказалась фальшивой, читайте в материале "Газеты.Ru".

Модный тренд на вторичное использование одежды — аренду и покупку в комиссионных магазинах — назвали самым неэкологичным. Как сообщает The Guardian, ученые из Технологического университета Лаппеэнранта исследовали, какое влияние на окружающую среду имеют различные способы потребления предметов гардероба. В поле зрения ученых попали, в числе прочего, аренда, перепродажа и переработка вещей (когда из старой делают нечто совершенно новое).

Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Environmental Research Letters, показали: больше всего вреда наносит экологической обстановке аренда вещей — хотя в модной индустрии ее продвигают как один из видов устойчивого потребления, которое помогает сберечь планету от дальнейшего загрязнения.

Всего оценке влияния на глобальное потепление подвергли пять способов потребления условной пары джинсов. Это базовое использование, когда по окончании срока носки вещь выбрасывается; снижение потребления, когда вещь носят долго; повторное использование, то есть перепродажа; промышленная переработка на новые материалы; аренда. Выяснилось, что меньше всего на выбросы парниковых газов влияет продолжительная носка, а следом идет перепродажа. А самой вредной оказалась аренда — дело в том, что при прокате одежды окружающей среде наносят вред химические вещества, использующиеся при чистке вещей, переходящих из рук в руки, и транспортировка их со склада к заказчику и обратно.

Как заявляют авторы исследования, компании, продвигающие идею аренды вещей, неверно используют термин "циркулярная экономика". В области моды он подразумевает, что вещи передаются от одного человека к другому, пока они не оказываются во вторичной переработке. Однако компании, по мнению ученых, не снижают количество выбросов в атмосферу, создавая службы аренды вещей, а лишь притворяются, что проявляют модную заботу об экологии.

Как объяснила The Guardian журналистка и эксперт по моде Дэна Томас, проблема модных брендов в том, что они не хотят перестраиваться под по-настоящему экологичные способы производства и распространения своей продукции. "Ни один управленец не захочет перестраивать свой бизнес, а именно этого потребует "переход на зеленое производство" — не незначительных поправок, а полного перехода, — сказала она. — Они больше сосредоточены на быстрой прибыли, чем на долгосрочной перспективе".

По мнению Дэны Томас, компании, заявляющие о своей заботе об экологии, никогда не согласятся потерпеть убытки "ради планеты". "Хотите потреблять экологичнее? Покупайте меньше, но лучше", — призвала Дэна Томас.

В последнее время тренд на аренду действительно начали продвигать модные бренды. В марте 2021-го модный дом Ralph Lauren запустил свой сервис по прокату одежды Lauren Look, предоставлявший подписчикам вещи из демократичной линии Lauren Ralph Lauren. Членство в клубе стоит от $125 в месяц. На сайте представлено около 600 повседневных, вечерних и домашних вещей для женщин разных размеров.

"The Lauren Look позволяет нам исследовать абсолютно новую модель, подключившись к растущей тенденции на шеринговую экономику, и революционно изменить свою позицию в системе модного потребления", — заявлял тогда The New York Post Дэвид Лорен, сын основателя марки Ральфа Лорена, отвечающий в компании за инновации и бренд-менеджмент.

Хотя идея сдавать дизайнерскую одежду напрокат появилась еще в 2009 году, когда американки Дженнифер Хайман и Дженнифер Флейсс создали компанию Rent the Runway, резкий рост популярности этого сегмента произошел в 2020-м.

Об этом можно было судить по росту подписчиков сервиса проката вещей By Rotation, созданного в 2019-м в Великобритании: с марта по сентябрь прошлого года число пользователей, скачавших приложение, выросло с 12 тыс. до 25 тыс., а количество вещей напрокат увеличилось на 120%.

Параллельно с новыми приложениями по прокату одежды к рынку присматриваются и модные и торговые дома. Помимо Ralph Lauren аренду предлагает британская сеть универмагов Selfridges — летом 2020-го ритейлер запустил инициативу Project Earth ("Проект Земля"), включившую собственный прокатный сервис компании.

Популярность аренды, впрочем, связана не с заботой покупателей о состоянии окружающей среды — хотя именно под эгидой борьбы за сохранение планеты бренды их запускают.

На деле люди просто начали экономить в пандемию. "Прокат растет, потому что люди реально обеспокоены состоянием своего кошелька, но все равно хотят надеть что-то новое и симпатичное без финансового риска", — объясняла The Guardian Саша Ньюал, основательница сервиса By Rotation.

Модные журналы, впрочем, настаивали на экологичности аренды одежды по сравнению с покупкой новой. Когда британский журнал Grazia назвал этот тренд одним из самых популярных в 2020 году, он написал: "Когда-то ответственный шопинг предполагал, что вы проведете часы, прошерстив секонд-хэнды — прокат же представляет собой стильную альтернативу, таким образом вы носите одежду, которую хотите, зная, что она не попадет на помойку".

Однако подсчитать, как повлияют химикаты и выбросы в атмосферу при очистке и транспортировке возвращенных вещей, решили только сейчас.