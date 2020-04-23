Как благодаря пандемии коронавируса бабушки попали на обложку журнала Vogue

Пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Фотография первой страницы нового номера появилась на сайте издания.

Пять пенсионерок в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн на фоне красной стены, выстроившись в линию. Поверх снимка на обложке редакторы напечатали фразу "уроки жизни".

Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность "бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев" и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico) 22 Апр 2020 в 8:05 PDT

В статье также напоминается о необходимости соблюдать все меры предосторожности, направленные против распространения инфекции, чтобы защитить от заражения близких.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico) 22 Апр 2020 в 8:37 PDT

7 апреля стало известно, что итальянская версия Vogue выйдет с пустой обложкой впервые за всю историю существования журнала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 7 Апр 2020 в 10:00 PDT

Редакция отметила, что такое решение было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что белый цвет символизирует время для того, чтобы помолчать и подумать. "Говорить о чем-то, когда люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда — это совсем не ДНК Vogue Italia", — говорилось в сообщении.