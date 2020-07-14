Как феминизм и карантин добивают устаревший предмет гардероба: женщины отказываются от бюстгальтеров

По завершении карантина женщины, избавившиеся от неудобных, стесняющих бюстгальтеров, не спешат снова надевать их, особенно в жаркую погоду. В том числе — и под давлением феминисток и движения #freenipples. Теперь модные бренды нижнего белья постепенно отказываются от жестких моделей с косточками в пользу более комфортных. Как феминизм и карантин добивают устаревший предмет гардероба — в материале "Газеты.Ru".

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За три месяца режима самоизоляции многие люди привыкли обходиться без нижнего белья — ходить дома в пижаме можно и без него. С завершением карантина от таких привычек носить одежду сложно избавиться — тем более, если речь идет о тесном и неудобном бюстгальтере, который в жару становится особой пыткой. Этот элемент гардероба может стать одной из жертв пандемии — женщины, почувствовавшие себя свободнее, уже не готовы вновь втискивать себя в рамки бюстгальтеров. Об этом свидетельствуют и частные разговоры, и записи в соцсетях — например, когда в мае журналистка издания Buzzfeed Томи Обаро написала в Twitter "после всего этого не я вижу возможности возвращения лифчиков", ее твит набрал почти полмиллиона лайков.

Избавиться от этого предмета нижнего белья как от пережитка прошлого вроде корсета или турнюра, которые носили в XIX веке, стесняя и уродуя женскую фигуру для удовольствия мужчин, женщины пытаются еще с 2012 года.

Именно тогда возникло движение Free The Nipple, которое поддержали многие голливудские звезды, выходящие на красную дорожку без лифчика и демонстрируя просвечивающую грудь. "Я не понимаю, почему мы должны стыдиться вида своей груди", — сказала однажды актриса Дженнифер Энистон, которая щеголяла в майке без лифчика еще в 90-е во время съемок в сериале "Друзья".

Некоторые феминистки, отстаивающие права женщин, воспринимают обязанность носить бюстгальтер как посягательство на женскую свободу и стремление соответствовать ожиданиям мужчин. Это продиктовано, с одной стороны, необходимостью скрывать от посторонних глаз соски, не провоцируя особо впечатлительных мужчин, а с другой стороны, желанием придать груди более привлекательную форму. Именно для этого бренды придумывали бюстгальтеры push-up или утягивающее белье.

Современные тенденции в моде отражают стремление к комфорту и естественности, равенству мужчин и женщин. Еще в 2016 году один из главных производителей пуш-ап-бюстгальтеров Victoria's Secret начал терпеть убытки. Тогда цены на акции компании упали на 29%. Если в 2014 году фотографии Рианны в прозрачном платье без бюстгальтера ретушировали, чтобы скрыть соски, то сейчас даже те, на кого девушки равнялись и ради кого жертвовали маленькими радостями, садясь на диеты, — голливудские звезды и топ-модели — сами выступают за бодипозитив, призывая своих поклонниц носить то, что им нравится, и выглядеть так, как им самим хочется.

Демонстрация груди под одеждой была замечена за такими актрисами, певицами и моделями, как Рианна, Мадонна, Белла Хадид, Кендалл и Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, Ким Кардашьян, Селена Гомез. Не отстают от западных коллег и россиянки: от лифчика в свое время отказались Наталья Водянова, певица Глюкоза, Полина Гагарина и Юлия Пересильд.

В 2016 году движение Free The Nipple снова приобрело актуальность, когда Instagram и Facebook начали блокировать фотографии обнаженной или полуобнаженной груди. Стремление к свободе самовыражения, однако, привело и к другой крайности — если раньше обращались к пластической хирургии, чтобы увеличить размер груди, то теперь модно делать коррекцию сосков с помощью контурной пластики филлерами, которая придает эффект "выпирания". Однако движение Free The Nipple изначально провозгласило как раз обратное: избавиться от бюстгальтера не чтобы понравиться мужчине и привлечь дополнительное внимание, а чтобы приравнять женскую наготу выше пояса к мужской, не делать между ними разницы и не возводить женский оголенный торс в фетиш и сексуальный объект.

Еще в начале карантина эксперты советовали женщинам периодически носить бюстгальтер, так как без него во время работы из дома может возникнуть риск проблем со здоровьем. Технолог бренда нижнего белья Figleaves Виктория Шелтон, чьи слова приводила британская газета The Sun, объясняла, что отказ от лифчика на долгое время может спровоцировать повреждение связок Купера, поддерживающих и приподнимающих грудь, что приведет к обвисанию молочных желез, ухудшению осанки и боли в спине. При этом риск повышается с размером бюста.

Действительно, совсем отказываться от бюстгальтера не стоит, но и носить лифчик постоянно, а особенно спать в нем, вредно. Альтернативой бюстгальтеру может стать спортивный топ из мягкой тянущейся ткани или более свободный бралетт, лифчик без косточек, которые сейчас активно внедряют модные бренды нижнего белья.

"Правила этикета не оговаривают ношение бюстгальтера, — рассказывала специалист по этикету Татьяна Полякова изданию The Village в 2018 году. — Отсутствие бюстгальтера не является faux pas". По ее словам, нет ни юридических, ни обязательных ограничений, ни жестких требований носить бюстгальтер, ни один современный дресс-код не прописывает наличие этого предмета женского туалета. Разве что иногда это упомянуто в должностных инструкциях: если это униформа, то бюстгальтер является обязательным предметом. "И тогда, кстати, указывается, что они должны быть невидимыми, а блузы — достаточно свободными", — уточняет эксперт.

В той же статье врач-маммолог Максим Игнатов утверждал, что отказ от бюстгальтера не опасен и не приводит к обвисанию груди. "Не носить бюстгальтер полезно, — считает врач. — Тренируется и укрепляется собственный связочный аппарат молочных желез. Конечно, если грудь третьего и более размера, то большую часть активной жизни предпочтительно быть в бюстгальтере". Эта часть нижнего белья может быть в первую очередь полезна при занятиях активной физической нагрузкой.

Феминизм начинается с вешалки: на изделиях, призванных нравиться мужчинам и первоначально созданных не для женского здоровья, а для того, чтобы женщины исполняли чьи-то фантазии, стали появляться феминистские лозунги и призывы "быть самой собой" и любить себя. Среди моделей все чаще фигурируют представительницы размера плюс, а фотографии перестают ретушировать, скрывая естественные особенности фигуры и кожи модели — растяжки. Возможно, это связано с тем, что клиентками магазинов нижнего белья становятся сами женщины: если когда-то белье покупал мужчина в подарок жене или возлюбленной, приобретая что-то покрасивее, не разбираясь в тонкостях удобства, то теперь выбор бюстгальтера — сугубо личное дело каждой.

Однако брендам все еще есть к чему стремиться: необходимо пересмотреть размерную сетку, так как зачастую женщинам приходится выбирать из слишком узких и облегающих моделей, а найти вещи по размеру, причем как больших, так и слишком маленьких пропорций, становится все сложнее.