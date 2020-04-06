Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, захватила мир. Первым пострадал Китай, следом — Италия, мировой центр моды и производства товаров класса люкс и премиум. Как люксовые марки подают пример всем другим брендам, налаживая помощь медикам и населению Италии и других европейских стран, — в материале "Ленты.ру".

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От Prada



Самое важное в сложнейшей ситуации, сложившейся в Италии и постепенно распространяющейся на всю Европу, — недостаток средств защиты (медицинских масок, респираторов, одноразовой спецодежды, резиновых перчаток, специальных костюмов биологической защиты). Это относительно недорогие предметы, которых, однако, требуется очень много: костюмы и респираторы надо регулярно менять и утилизировать. Запасы спецодежды и масок, имевшиеся в распоряжении больниц, быстро истощились, и итальянцы почувствовали в них острый дефицит, который не так-то просто быстро восполнить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ayumi (@jiruami) 24 Ноя 2019 в 1:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPARKLY ASH (@sparkly.ash) 29 Мар 2020 в 4:19 PDT

Второй серьезной проблемой в Италии, а за нею и в других странах, стал недостаток госпитальных коек с полным комплектом реанимационного оборудования, включая аппараты ИВЛ (искусственной инвазивной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Одной из первых на помощь врачам пришла Prada — бренд и человек, чаще всего ассоциирующиеся в сознании потребителей люксовых товаров с итальянской роскошью. Дизайнер и предпринимательница, глава компании Prada S.p.A. Миучча Прада и ее супруг, генеральный директор фирмы Патрицио Бертелли пожертвовали оборудование для палат реанимации и интенсивной терапии (шесть полных реанимационных коек, по две на каждую больницу) трем миланским больницам: Vittore Buzzi, Sacco и San Raffaele. Одна из них — новая, оборудуется специально под коронавирус.

Буквально через пару дней власти Тосканы обратились к Prada за помощью: просили перепрофилировать ее мощности на пошив комбинезонов биозащиты и медицинских масок. Компания не отказала. Это решение гуманно со всех точек зрения: врачи и средний медицинский персонал получили спецодежду, а небогатые швеи и другие работники фабрики Prada в Монтоне (коммуна Перуджа) не потеряли в заработке.

Большинство производств сегмента люкс не производят так называемую "жизненно важную продукцию", поэтому по распоряжению итальянских властей закрыты на карантин. До начала апреля компания должна была изготовить 80 тысяч комбинезонов и еще больше защитных масок.

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari, входящий в люксовый холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), тоже пожертвовал медикам ценное медицинское оборудование. Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani) получил от него чрезвычайно дорогой 3D-микроскоп нового поколения для изучения вируса SARS-CoV-2 и других исследовательских целей.

Конкурент LVMH, французский концерн Kering, снабдил французские больницы, борющиеся с коронавирусом, тремя миллионами защитных медицинских масок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KERING (@kering_official) 26 Мар 2020 в 9:59 PDT

В свою очередь принадлежащие Kering часовые марки класса люкс Ulysse Nardin и Girard-Perregaux, заводы которых базируются в швейцарском кантоне Невшатель, обеспечили масками местную больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ulysse Nardin (@ulyssenardinofficial) 6 Апр 2020 в 1:30 PDT

А основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион масок и 200 тысяч тест-систем, определяющих коронавирус.

Впрочем, российские компании тоже включились в борьбу. Bosco di Ciliegi сообщила, что ее фабрика в Калуге тоже займется шитьем масок. Инициативу подхватили небольшие отечественные бренды и модельеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoriaandreyanova (@victoriaandreyanova) 28 Мар 2020 в 6:24 PDT

Например, дизайнер Виктория Андреянова разработала лекала для многоразовых трехслойных масок из хлопка и передала выкройки еще 12 российским компаниям. Они будут шить и безвозмездно передавать маски в дома престарелых и другим нуждающимся.

Антисептик вместо помады

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LVMH (@lvmh) 1 Апр 2020 в 10:51 PDT

LVMH перепрофилировал свои косметические и парфюмерные фабрики, которые выпускают косметические средства класса люкс (например, под марками Christian Dior и Givenchy) на выпуск спиртосодержащих санитайзеров для дезинфекции рук. Товар будет бесплатно передаваться врачам французских больниц — прежде всего тех, где находятся пациенты, зараженные коронавирусом. Как и на фабриках Prada, это позволит сохранить рабочие места в условиях кризиса, вызванного эпидемией.

Тем же занялись и производители косметики и парфюмерии Coty, L’Oreal и Puig. Санитайзеры они будут безвозмездно передавать государственным органам, больницам и благотворительным фондам.

Американская косметическая компания Avon пожертвовала около 1,7 тонны мыла для карантинных центров Румынии: эпидемиологическая ситуация там оставляет желать лучшего, поскольку в страну вернулись тысячи румын-трудовых мигрантов из охваченной эпидемией коронавируса Италии.

Швейцарский производитель душистых композиций Firmenich (он разрабатывает формулы духов для многих компаний класса люкс) передал больнице Женевского университета 20 тонн санитайзера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Firmenich Fine (@firmenichfine) 23 Мар 2020 в 4:35 PDT

Небольшие косметические марки в стороне не остались. Сравнительно недавно основанный певицей Леди Гагой бренд декоративной косметики Haus Laboratories объявил, что 20 процентов его недельной прибыли будет передаваться в организации, занимающиеся обеспечением продовольствием населения Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Небольшая марка Lipslut, которая сделала себе имя выпуском губной помады F*ck Trump три года назад, передала на благотворительность свою трехдневную выручку.

Российские косметические компании тоже работают против вируса. Производитель косметики "Свобода" ускоренными темпами готовит к выпуску на рынок антисептические гели и спреи. Марка Mixit уже выпускает антисептики с 60-процентным содержанием изопропилового спирта (эта концентрация убивает вирус). Бренд обещал не повышать цену на этот товар, несмотря на рост стоимости сырья, и передать несколько партий в виде пожертвования благотворительным организациям.

Марка Faberlic обратилась к московским властям с просьбой ускорить сертификацию дезинфицирующих средств: ее будут производить на фабриках марки и бесплатно передавать в распоряжение штаба по контролю ситуации с коронавирусом в России. Российский офис компании Unilever предложил безвозмездно предоставить чистящее средство для санузлов Domestos в больницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Можно деньгами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THE BLONDS (@theblondsny) 6 Апр 2020 в 7:40 PDT

Французские, итальянские и другие компании поддерживают медиков и государственные органы, борющиеся с Covid-19, и деньгами.

Уже упомянутая группа Kering (марки Gucci, Saint Laurent, Pomellato, Bottega Veneta, Balenciaga, Ulysse Nardin и другие) отдала на борьбу с эпидемией во Франции более миллиона долларов. LVMH еще в январе помог китайскому Красному Кресту вдвое большей суммой. Ювелирно-часовой холдинг Richemont (компании Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Roger Dubuis и другие, а также марка одежды и аксессуаров Chloé) пожертвовал китайцам около полутора миллионов долларов.

Итальянский дизайнер и основатель крупной фэшн-компании Джорджио Армани и его коллеги, модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана (модный дом Dolce & Gabbana), помогают страдающим от эпидемии соотечественникам. Армани пожертвовал около полутора миллионов долларов трем итальянским больницам, уже упомянутому институту Лаззаро Спалланцани и Агентству гражданской защиты Италии. Дольче и Габбана помогают миланскому университету Humanitas дотациями на медицинские исследования.

Бренд одежды United Colors of Benetton и владеющая им компания Edizione S.r.l. пожертвовала госпиталям в Тревизо, Риме и Милане по миллиону евро. Глава бренда Moncler Ремо Руффини выделил около 10 миллионов евро на возведение больницы в Ломбардии на четыреста коек интенсивной терапии.

Владельцы компаний Geox и Diadora, Марио Моретти Полегато и его сын Энрико, пожертвовали миллион евро на нужды реанимационных отделений больниц региона Венето.