Как одеваться в мае: идеи стильных комбинаций на каждый день месяца
Foto: instagram.com/fashioncanadians/krystin_lee/emily_luciano

Этой весной в мире моды появился новый дизайнер — Карантино. Именно под его влиянием все стали наряжаться в пижамы, одеяла, подушки и даже бумажные пакеты. Но когда-то жизнь должна начать возвращаться в привычное русло, и все мы надеемся, что хотя бы частично это произойдет в мае, что позволит надеть запылившиеся я шкафу наряды.

Платье — есть, а пойти в нем некуда. С этой проблемой нынешней весной столкнулись женщины во многих странах мира и спустя время решили изменить ситуацию в свою пользу. Правда, поскольку ограничения никто не отменял, пришлось соблюдать правила и наряжаться, чтобы просто вынести мусор. В Facebook даже появилась группа Put Your Bins Out in Your Ballgown ("Выноси мусор в бальном платье"). Ее основательница Энджи Эмрис-Джонс объяснила, что она купила нарядное платье, однако из-за карантина не смогла надеть его на запланированное мероприятие. Нарядившись в обновку, Энджи вынесла мусор и поделилась снимками со своими друзьями, которые поддержали ее идею.

Карантин — это время для работы из дома. Многие уже на личном опыте убедились, что домашние условия расслабляют. Фешн-стилист Светлана Ёдчика отмечает, что между внешним видом и работоспособностью есть прямая связь. Здесь вы найдете несколько советов, как взять ситуацию под контроль с помощью одежды.

Многие эксперты советуют воспользоваться моментом и провести ревизию своего гардероба. Но если вы решите приобрести сейчас что-то новое, то точно не покупайте какие-то ультра модные вещи, поскольку неизвестно, когда вам удастся в них покрасоваться, вдруг они уже не будут в тренде. Поэтому отдавайте предпочтение вещам, которые в моде были, есть и будут. Например, брючный костюм. Стилист Кристина Приданова настоятельно рекомендует каждой женщине присмотреть такой для себя. На это есть как минимум три основательные причины, о которых мы рассказывали здесь.

Для вашего вдохновения предлагаем идеи, как можно скомбинировать разные элементы одежды создать по-настоящему майское настроение!

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