Как пережить карантин и создать свой бренд домашней одежды: история дизайнера из Эстонии

Весенний карантин радикально изменил взгляды многих дизайнеров, что затем нашло отражение в их коллекциях. На подиуме одежду от кутюр все чаще сменяют комфортные и универсальные модели, которые уместны как в офисе, так и дома, а крупные бренды масс-маркета, например, такие как Zara, создают собственные линейки белья и одежды для дома. Этой осенью новый локальный бренд домашней одежды Soleil Intimates запустила и эстонский дизайнер Анна Соловьева. Приобрести изделия можно в том числе в Латвии.

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По словам дизайнера, прежде всего время, проведенное на самоизоляции, стало поводом переосмыслить собственный домашний гардероб. "Если раньше оставить что-то вышедшее из строя для дома было естественно, то в карантинные "дни сурка" очень не хватало вещей, которые бы отвлекали от неопределенности и нестабильности мира вне стен", — рассказывает Анна Соловьева.

"Люди годами тратятся на одежду для работы, спорта, выходов в свет, продумывают покупки обуви по сезонам и тщательно ищут верхнюю одежду, зная, что носить ее не один сезон. А одежда, в которую мы переодеваемся, когда заходим в дом после рабочего дня, часто остается без внимания. Вернее, ей не придается столько значения, — говорит Анна. — А ведь именно в этой одежде мы проводим время с близкими, играем и гуляем с детьми, встречаем гостей, работаем из дома, ухаживаем за собой, да даже банально смотрим кино и сериалы…".



Именно для всех этих занятий и была продумана и придумана коллекция домашней одежды Soleil Intimates, идею которой дизайнер Анна Соловьева вынашивала с апреля, наблюдая за женщинами в своем окружении и задавая им вопросы. "Этот год стал для меня трансформационным и заряженным на избавление от прошлых реакций, — признается она. — Это нашло отражение в коллекции, которая пропитана легкостью, уютом, теплом, женственностью, стойкостью и открытостью".

"В начале августа было очевидно, что будет показ, но еще не было четкого видения, только общее представление по элементам одежды. И сентябрь внес окончательную ясность по цветам, тканям и крою, — рассказывает дизайнер об истории появления бренда Soleil Intimates. — Я много времени проводила у моря, где выдыхала после насыщенного дня, набиралась сил, когда они уходили на принятие решений, и где могла выговориться близким. Оттуда сложилось сначала ощущение от одежды, и потом сама коллекция увидела свет".



В коллекцию вошли трикотажные костюмы со штанами, шортами и свитшотами для дома и прогулок, платья для работы из дома и домашних дел, приталенные, приятные к телу за счет ткани.





Свободные шелковые костюмы, состоящие из кимоно и шорт/кюлот, в которых уместно встретить гостей дома на званый ужин. Кимоно, по задумке дизайнера также можно накинуть поверх любимых брюк и водолазки, что добавит образу элегантной небрежности. А платье из тонкого бархата не только настроит на более формальный, рабочий лад — в нем также можно выйти в город, если вы устали от джинсов и хочется более женственного образа. Также в коллекцию входит специальный домашний халат для повседневного ухода за лицом и телом, который стал для дизайнера своеобразным экспериментом.

"В коллекции отражены цвета, линии, фактуры, характерные как для самой Эстонии, так и для местных женщин с их нордическим характером. Цвета неба, урожайных полей, ветреного моря с его волнами и холодных камней — все это воплощено в одежде для дома, учитывающей неповторимые особенности жительниц Балтии", — говорит дизайнер.

Ткани для коллекции подбирались так, чтобы вещи не только были комфортными, но и дольше служили, не скатывались и были простыми в уходе, — в основном, это мягкий хлопок и смесовые ткани с добавлением синтетики (именно для большей носкости, — прим. ред.). Ворс внутренней стороны свитшота и штанов обеспечивает тактильный комфорт за счет своей мягкости. Платья сшиты из хлопка с добавлением эластана и в движении платье повторяет очертания тела, что не может не завораживать.

"Мой вклад в экологию — не шить сложные красивые вещи, которые будут носиться в лучшем случае пару раз в год, — рассказывает Анна. — Не продавать тем, кто сомневается и не уверен, что будет носить. Импульсивные покупки множат сущности в шкафу и не радуют владельцев".



Дизайнер признается, что не работает с переработанными тканями: "Они имеют свою специфику и, будем честны, не меньше загрязняют планету, чем производство любой другой ткани". Также для пошива выбираются ткани, которые служат не один год. "С точки зрения бизнеса не очень хорошо, ведь это могло бы снизить покупательскую способность. А я вижу обратную сторону — люди доверяют качеству и возвращаются за новыми цветами полюбившейся одежды", — говорит Анна Соловьева.

При создании новой коллекции дизайнер также старалась учесть то, чтобы одежда легко сочеталась и с последующими коллекциями бренда Soleil Intimates, а также "дружила" с другими брендами масс- и мидл-маркета. "Это была одна из задач — сделать одежду универсальной и сочетаемой. Худи легко комплектуются с шортами, кимоно — с платьями на бретелях и трикотажные платья с жакетами обоих брендов (Soleil Intimates и Goodlooking, городского бренда дизайнера, — прим. ред.)", — объясняет Анна.

Коллекция Soleil Intimates получилась для дизайнера очень личной. "В бренде Goodlooking одежда создавалась для женщин, которые меня восхищали, к тому же эта история была про мое альтер-эго. Платья на бретелях, юбки с разрезами, жакеты с худи, платья-пальто… Сначала создавалась одежда, спустя полгода я приходила к тому, что готова ее носить, — рассказывает Анна. — В случае с новым брендом Soleil Intimates каждый элемент коллекции — про меня".

Платья по фигуре, шелковые кимоно, уютные костюмы цвета неба и брючный костюм пшеничного оттенка — все модели придуманы Анной для определенных случаев жизни: костюм — для прогулок на море с ребенком, платье — для работы из дома, жакет можно вполне надеть на встречу; шорты с кимоно — для утреннего кофе ("Который у меня поздний и без завтрака", — улыбается дизайнер). "Вещь, которая много для меня значит — бордовое кимоно. Он про смелость заявить о себе и про плавность движения. Вот уж что я могу закрытыми глазами стилизовать и с джинсами, и с брюками, и с юбками. Этой осенью оно стало альтернативой жакету", — говорит Анна.

Бренд Soleil Intimates производится полностью в Эстонии. Здесь отшивается и тестируется первый образец — если ткань новая, то готовое изделие в качестве испытания проходит 12 циклов стирки и сушки. Далее изделие фотографируют и запускают пошив на продажу. Если модель пользуется спросом, то лекала с тканями отправляются на фабрику в Таллине. Так, по словам Анны, зрительницы первого официального показа бренда уже успели влюбиться в шелковые кимоно и зеленое платье по фигуре.

Фотограф: Валерия Тихонова (@lerok.is.ok)



"Люди стали больше обращать внимание на то, в чем они проводят большую часть жизни. Комфорт стал обязательным условием, а когда вещь при этом красивая, то это заметно. И обратная связь клиентов подтверждает, что мне удалось сделать домашнюю одежду удобной, красивой и комфортной для ежедневного ношения", — считает дизайнер.