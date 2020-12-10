Как выбрать подходящий для себя пуховик и как его правильно стирать

Куртка на пуху — лучший выбор, даже если зима обещает быть теплой. В ней не будет ни слишком жарко, ни холодно, потому что она компактная, а также подходит как для повседневных дел, так и для походов. На что надо обратить внимание, выбирая подходящий для себя пуховик, и как его правильно стирать, объясняет эксперт по активному отдыху Fjällräven.

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Куртки с наполнителем из пуха способны отлично сохранять тепло тела, поэтому они лучше всего подходят для холодной и сухой погоды. Чем больше пуха — тем теплее будет куртка, поэтому перед покупкой рекомендуется обратить внимание на этикетку. Куртка на пуху обычна простегана в форме квадратов, что необходимо для того, чтобы пух не оседал в нижней части куртки. По этой причине квадраты не должны быть слишком большими, оптимальный размер квадратов 20 см.

В составе качественных пуховиков не менее 70% пуха, а остальное — перо или синтетический материал. Если необходима куртка, в которой предполагается проводить время загородом, для долгих прогулок или активных зимних радостей на свежем воздухе, то отдайте предпочтение моделям, в составе которых 80% или даже 90% пуха.

Пуховые куртки очень легкие и удобно складываются, если из них вытеснить воздух, поэтому они занимают очень мало места, когда их приходится переносить в сумке. Есть у этих курток и свой минус — куртка на пуху не годится для дождливой погоды. Если пуховик намокнет, то пух перестанет выполнять свою функцию по улавливанию воздуха и сохранению тепла, поскольку волокна пуха, образующие маленькие воздушные кармашки, подвержены воздействию влаги. Поэтому для дождливой погоды рекомендуется выбирать одежду из водоотталкивающих материалов.

Четыре совета по правильной стирке пуховой куртки

1. Изучи этикетку — перед стиркой необходимо убедиться, что пуховую куртку разрешено стирать в стиральной машине, или все же допустима только химическая чистка. Кроме того, на этикетке следует обратить внимание на температуру воды, в которой можно стирать куртку, а также, можно ли сушить ее в сушильной машине.

2. Используй специальное средство — куртку рекомендуется стирать средством, подходящим именно для пуховых курток или же моющим средством для нежного белья или шерсти. Если же стирать куртку обычным стиральным порошком и использовать обычный смягчитель для белья — пух может слипнуться и, возможно, уже не вернет свое первоначальное состояние и воздушность.

3. Выбирай подходящий режим стирки — важно, чтобы куртка в стиральной машине не была слишком сдавлена, поэтому желательно стирать ее одну, используя бережный режим с температурой 30 градусов, а режим центрифуги не должен давать больше 400 оборотов. Чтобы пух во время стирки не слипался, в стиральную машину вместе с курткой рекомендуется поместить также два теннисных мячика, которые не позволят пуху утратить свой первоначальный вид.

4. Сушка — лучше всего сушить пуховую куртку в сушильной машине, в которой имеется соответствующий режим. Если же сушильная машина недоступна, то рекомендуется сушить куртку в теплой комнате на штативе для сушки белья, время от времени встряхивая и ворочая ее. В таком случае следует считаться с тем, что пух в куртке будет сохнуть несколько дней, пока не станет сухим.