Кашемир для здоровья: трикотажный бренд Respect Organic применяет в производстве уникальную латвийскую разработку

Бренд Respect Organic с 2019 года с успехом использует инновационный материал — янтарную нить, разработанную латвийскими учеными. Этот подход — соединение уникальных биоактивных свойств янтаря и роскоши кашемира — позволил местной компании выйти на международный рынок с актуальным и востребованным продуктом.

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Ткани с лечебными свойствами уже несколько лет внедряют и используют мировые производители текстильной отрасли, отмечая, что за этой тенденцией большое будущее.

Помимо благоприятного воздействия, янтарная нить повышает износостойкость продукции, обладает антиаллергенными и антиоксидантными свойствами. Одежду отличает особая комфортность, мягкость, устойчивость к деформации.

Ткань с добавлением янтарной нити не содержат тяжелых металлов, вредных примесей, не токсична и разрешена для производства товаров для грудных детей.

В настоящее время Respect Organic является единственным производителем в мире, который использует все инновационные возможности этой технологии для создания кашемировой пряжи, развивая и совершенствуя свою деятельность.

Бренд придерживается принципов "медленной моды" и стремится создавать одежду, которая останется в гардеробе на протяжении нескольких сезонов, не теряя актуальности и качества. Компания создает минималистичные свитера, кардиганы, водолазки и аксессуары, которые мгновенно завоевали признание в Латвии и во многих странах мира. Соединение янтаря и кашемира стало визитной карточкой латвийского производства, удачно подчеркивая исторические и культурные особенности нашей страны.

Вся продукция Respect Organic создана исключительно из натуральных материалов, полученных в процессе экологического производства — высококачественный кашемир, шерсть мериноса, шелк, янтарная нить.

Главные цвета коллекций — природные оттенки, легко сочетающие и позволяющие составлять многослойные комплекты в единой стилистике.

Дополнительная информация о свойствах ткани с янтарной нитью, подтвержденная научными исследованиями и сертифицированная: