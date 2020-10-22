Кому достанется Национальная премия в области моды 2019: список номинантов

27 октября в центре Digital Art House состоится 15-я церемония вручения Национальной премии в области моды и стиля за 2019 год. Ретроспектива проекта охватывает широкий диапазон номинаций: от преимущественно "светских" в его начале, в числе которых, например, "Самый стильный музыкальный исполнитель года", до нишевых и профессиональных, таких как "Вклад в развитие модной индустрии".

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2006 год был дебютным для латвийской премии в области моды. С тех пор в рамках проекта ежегодно награждаются сильнейшие "игроки" латвийской модной индустрии.

Цель премии — популяризация работ и достижений местных профессионалов в области моды, налаживание сотрудничества представителей разных творческих сфер и развитие фэшн-индустрии Латвии.

Организатор проекта — Балтийская федерация моды — добавляет, что посредством столь масштабного отраслевого проекта Рига формирует образ столицы моды Балтии.

"Для специалистов любых, особенно творческих индустрий, важно получать компетентную оценку своего труда, аргументированный "фидбек", чтобы по необходимости скорректировать вектор развития или наоборот — убедиться в точности его направления, "закрепиться" в том или ином формате. В этом плане премия является неким "индикатором", мотивирует к нестандартным решениям, смелым международным коллаборациям. За 14 лет было отсмотрено множество проектов, часть из которых высоко оценили за рубежом. Мы следим за общемировыми тенденциями, поэтому ежегодно адаптируем номинации под местный рынок", — рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

В первый день открытия Рижской недели моды, 27 октября, на Премии будут награждены победители в 13 номинациях. Так, на "Дебют года" выдвинуты бренды Selina Keer, Baronessa и Ksenia Danilova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Latvijas Modes Gada Balva (@modes_gada_balva) 19 Окт 2020 в 12:35 PDT

За "Прорыв года" будут состязаться Sabine Skarule и Aristocrat Kids, — в образа последнего выступала дочь певицы Beyonce — юная Blue Ivy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Latvijas Modes Gada Balva (@modes_gada_balva) 19 Окт 2020 в 7:24 PDT

В этом году премия будет вручена за лучшую книгу о моде. В числе номинантов: "MAREUNROL’S" и "Пятьдесят лет в Рижской моде".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Latvijas Modes Gada Balva (@modes_gada_balva) 19 Окт 2020 в 11:57 PDT

На титул "Лучшей модной выставки" выдвинуты: "Яркие восьмидесятые" в музее моды, а также "Расширенная реальность" и "Дневники погоды" ("The Weather Diaries") в музее декоративного искусства и дизайна.

Приз в номинации "Самый креативный модный показ" достанется одному из следующих номинантов: Katya Katya London, MCouture studio или Volga Vintage. "Лучшего дизайнера обуви и аксессуаров" определят среди брендов Sin on the beach, Tooche и Inch2.

Номинантами на премию "Лучший дизайнер ювелирных изделий" стали Валдис Броже, Майя Витола Зитмане ("Maija Vītola") и Анна Фанигина ("Verba").

За "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" были отмечены: Noname Atelier, Katya Katya London и MCouture studio.

В свою очередь за титул "Лучший модный концепт-стор, открывшийся в 2019 году" будут соревноваться Cinnamon Concept и Soyka Secret Garden.

Кроме этого, компетентное жюри определит, кто из профессионалов в области мода удостоится титулов "Самая оригинальная обложка журнала", "Топ-модель года", "Лучший имидж рекламной кампании года" и "Вклад в развитие модной индустрии".

Победителей определит компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты индустрии моды в Латвии: председатель правления издательства "Rīgas Viļņi" Айя Шмидре и редактор издательства "Rīgas Viļņi" Ольга Колотова, главный редактор журнала "Una" Джина Бришка, главный редактор журнала "L`Officiel Baltic" Лига Земтуре, креативный директор журнала "Santa" Сандия Шенберга, главный редактор журнала "Santa" Гундега Розе, редактор журналов "Lilit" un "Лилит" Кристине Рудзинска, главный редактор журнала "Люблю Life" Инна Авина, фотограф Андрей Строкин, эксперт в области стиля и моды Лиене Стурайне, специалист в области fashion-бизнеса Елиза Дразниеце, модель и стилист Синтия Селицка-Ужане, инфлюенсер Лиз Горина.