Ковидный шик. Как "бабушкины тележки" превратились в новый культовый предмет

На фоне новой вспышки Covid-19 в Испании за сутки раскупили новый аксессуар, выпущенный известным брендом масс-маркета: стеганые сумки на колесиках исчезли из продажи, едва туда поступив. В связи с этим британский модный журнал Grazia назвал "бабушкины тележки" новым культовым предметом. Пользователи соцсетей, однако, разделились в оценке этого веяния.

Модные критики спрогнозировали новый тренд — журнал Grazia призвал читательниц как можно скорее запастись хозяйственной сумкой-тележкой в полной уверенности, что в ближайшее время его читательницам понадобится именно этот аксессуар, а единственным местом, куда можно принарядиться, окажутся продуктовые супермаркеты.

На прошлой неделе издание рассказало, что стеганые сумки на колесиках фирмы Zara разошлись в Испании за 24 часа сразу после релиза — и сделало вывод, что они стали "новым культовым предметом, который покончит со всеми культовыми предметами".

По оценке британского журнала Grazia, бренду удалось создать функциональный предмет, с которым традиционно отправляются в магазины бабушки всего мира — сумку на колесиках, — с которым не стыдно выйти в люди, то есть в универсам. Вместо старомодной клетки — стеганая поверхность модных оттенков, серого и хаки. Плюс просторные карманы по бокам, куда издание предлагает засунуть маски или санитайзер.

Zara what is going on, is it now acceptable for me to use a trolley for my shopping? 🧐 pic.twitter.com/L2q1AQGW4m